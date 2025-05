Veja quem já está classificado para as oitavas de final da Libertadores

Único time com 100% de aproveitamento, Palmeiras já assegurou a melhor campanha - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

Ainda resta uma rodada para terminar a fase de grupos da Libertadores, mas seis participantes já estão garantidos nas oitavas de final. Assim, o Jogada 10 traz um panorama sobre a disposição das chaves e como as posições ainda podem se alterar na rodada derradeira.

Independentemente do que ocorrer nos últimos jogos, as seguintes equipes estarão entre os 16 que avançam para o mata-mata da competição continental: Palmeiras, Peñarol, Racing, River Plate, São Paulo e Vélez Sarsfield.

Dentre os times classificados, quem vive o panorama mais tranquilo é o Alviverde. Isso porque, com 15 pontos em 15 disputados, a única equipe com 100% de aproveitamento vai terminar a fase de grupos com a melhor campanha. Algo que, por consequência, traz o benefício de sempre decidir os confrontos como mandante até uma possível presença na semifinal.

Do mesmo modo, quando o assunto é o playoff da Sul-Americana, também já existe uma equipe garantida. Nesse sentido, pelo Grupo H, o San Antonio Bulo Bulo sabe que vai terminar a fase de grupos em terceiro lugar, com seis pontos ganhos. Enquanto Vélez Sarsfield e Peñarol tem dez e ficaram inalcançáveis, o Olimpia tem apenas duas unidades. Desse modo, formando distância que não pode ser tirada pelos paraguaios na última rodada.

Ranking das campanhas na primeira fase da Libertadores

Líderes

1° – Palmeiras – 15

2° – River Plate – 11

3° – São Paulo – 11

4° – Central Córdoba – 11

5° – Racing – 10

6° – Vélez Sarsfield – 10

7° – Universidad de Chile – 10

8° – Atlético Nacional – 9

Segundos colocados

9° – Peñarol – 10

10° – Estudiantes – 9

11° – Fortaleza – 8

12° – Internacional – 8

13° – Flamengo – 8

14° – Libertad – 8

15° – Cerro Porteño – 7

16° – Universitario – 7

Terceiros colocados (playoff da Sul-Americana)

1° – Botafogo – 9

2° – LDU – 8

3° – Bahia – 7

4° – Atlético Bucaramanga – 6

5° – San Antonio Bulo Bolo – 6

6° – Independiente del Valle – 5

7° – Talleres – 4

8° – Sporting Cristal – 4

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook