Fifa anuncia data de jogo que definirá adversário do Flamengo no Mundial de Clubes

Flamengo vai ficar sabendo de novo adversário do Mundial no dia 31 de maio - (crédito: Foto: Hermes de Paula / Flamengo)

A Fifa anunciou, nesta sexta-feira (16), a data, horário e local da partida entre Los Angeles FC e América-MEX, que definirá o adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. O jogo acontecerá no dia 31 de maio, às 23h30 (de Brasília), no BMO Stadium, em Los Angeles (EUA), casa do time estadounidense.

O confronto define o último integrante do Grupo D da competição. Afinal, o León, do México, foi excluído da competição por pertencer ao mesmo dono do Pachuca, outro clube mexicano que está no torneio, algo que viola o regulamento da Fifa.

O América-MEX tem o brasileiro André Jardine como técnico. Além disso, o time venceu os três títulos importantes do país: Apertura 2023, Clausura 2024 e Apertura 2024. Já o Los Angeles conta com os veteranos franceses Lloris e Giroud, mas está no meio da tabela da MLS.

O vencedor será o último adversário do Flamengo pela fase de grupos do Mundial de Clubes. A chave ainda conta com o Chelsea (ING) e o Esperánce (TUN). A equipe rubro-negra estreia contra o time da Tunísia, às 22h (de Brasília), no dia 16 de junho, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

