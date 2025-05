Aguirre oferece equilíbrio e é crucial para resposta do Inter na Libertadores

O lateral-direito Brian Aguirre teve papel fundamental para a vitória marcante do Inter sobre o Nacional, do Uruguai, pela Libertadores, na quinta-feira (15). Afinal, o argentino possibilitou equilíbrio ao time, pois se destacou na parte defensiva, ao seu líder em alguns quesitos. Inclusive, deu assistência para o gol de Ricardo Mathias, além de acreditar em jogada que originou o segundo gol da equipe.

Aguirre iniciou sua trajetória no Colorado sem tanto espaço. Isso porque sua estreia como titular ocorreu na última temporada, três meses depois da sua contratação. Bruno Gomes, mesmo improvisado, teve sequências de boas performances e não deu chances aos concorrentes.

No caso, o próprio argentino e Nathan, que atuam originalmente na lateral direita. A oportunidade para Aguirre ser titular veio no começo deste ano, após grave lesão de Bruno Gomes, no joelho esquerdo. Exatamente no primeiro jogo do Internacional no ano.

Em um primeiro momento, o camisa 35 teve desempenho irregular e até foi alvo de críticas. Contudo, na sequência, conseguiu crescer de rendimento e a sua coroação veio em momento decisivo, mesmo na primeira parte da temporada. Isso porque Aguirre ajudou a entregar ao Inter uma consistência defensiva na vitória do Inter por 1 a 0 sobre o Nacional, no Uruguai.

Segundo o site ‘Sofascore’, o lateral argentino liderou estatísticas defensivas na partida, de forma geral. Especialmente os desarmes, sendo oito, 16 ações defensivas e aproveitamento de 85% em duelos ganhos, com acerto de 12 dos 14 possíveis.

#Libertadores ???? Braian Aguirre foi o Destaque Sofascore de Nacional 0-2 Internacional! ? 1 gol

???? 8 desarmes (1º do jogo!)

? 7 cortes (2º do jogo!)

???? 16 ações defensivas (1º do jogo!)

???? 12/14 duelos ganhos (1º do jogo!)

???? Nota Sofascore 8.9 pic.twitter.com/10k7Zc90CZ — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 16, 2025

Lateral argentino também foi primordial na fase ofensiva do Inter

Além disso, Aguirre apareceu no ataque e foi o responsável por dar assistência para o primeiro gol do Internacional. O camisa 35 cruzou rasteiro, Ricardo Mathias se antecipou ao marcador e abriu o placar na reta final do primeiro tempo. A confiança que o argentino soma pelos rendimentos positivos em sequência também foi essencial.

Ele teve méritos ao acreditar em jogada e marcou o segundo gol colorado. Depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou no campo de defesa dos gaúchos, Alan Patrick acionou Aguirre, antes do meio de campo. O argentino arrancou, driblou o goleiro e apenas completou para o fundo do gol e assegurou o resultado positivo para os visitantes.

Com o resultado positivo, o Inter voltou a zona de classificação para as oitavas de final do Grupo F da Libertadores. Isso porque subiu para a segunda colocação ao alcançar os oito pontos, um a menos que o líder Atlético Nacional.

Na última rodada, o Colorado terá outro confronto direto. Dessa vez, medirá forças com o Bahia, no Beira-Rio, no dia 28 de maio. Um empate é o suficiente para os gaúchos avançarem para a etapa seguinte da Libertadores.

Apesar disso, uma vitória pode permitir a equipe a reassumir a primeira colocação do Grupo F. A questão é que para ter sucesso, necessita de um tropeço do concorrente colombiano diante do Nacional, do Uruguai, que não tem mais motivação no campeonato.

