Romero e Cruzeiro se aproximam de renovação

“Vou continuar aqui porque quero, porque gosto, porque estou em um clube muito grande, que me abraçou sempre, com uma torcida que me quer. Sinto respeito muito grande por esse clube, que me faz competir em alto nível. É difícil ir embora. Falei com minha família, minha esposa, e a gente chegou à conclusão de que o melhor para nós é continuar em casa. Daqui a pouco a gente vai conseguir acertar as coisas que estão faltando para continuar no Cruzeiro”, disse.

Essa é a segunda passagem de Romero no Cruzeiro. A primeira aconteceu entre 2016 e 2019, quando conquistou duas edições da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro. Ele retornou ao clube no início do ano passado, ainda na gestão de Ronaldo Fenômeno. Assim, o jogador soma 224 partidas pela Raposa.

Vale ressaltar, portanto, que o argentino recebeu sondagens do futebol da América Latina nas últimas semanas, mas priorizou a continuidade em Belo Horizonte.