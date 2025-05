Atlético-MG é acionado por clubes e empresários por não pagar por reforços

A diretoria do Atlético-MG enfrenta problemas financeiros desde que o clube se transformou em Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Além de não quitar as contratações de reforços, as comissões de empresários e agentes também seguem sem pagamento por parte do clube mineiro.

Segundo o portal “ge”, o Atlético deveria ter pagado as comissões de empresários, mas os valores estão atrasados há pelo menos três meses. Em alguns casos, o atraso é de um mês. Os próprios jogadores do elenco ficaram sem receber os salários e os direitos de imagem referentes ao mês de março, mas a diretoria acertou a situação recentemente.

Coritiba reclamou do Atlético

A falta de pagamento pelos reforços gerou uma indireta do Coritiba, por meio do CEO do clube, já que as equipes participaram da negociação do lateral-direito Natanael. Além dele, os atrasos envolvem as chegadas de Fausto Vera, Deyverson, Cuello e Júnior Santos. No caso de Natanael, os valores previstos para março não foram quitados com o Coritiba. O lateral chegou ao Galo em 2025.

LEIA MAIS: Atlético bate o Caracas e se aproxima de classificação na Sul-Americana

“Tem um caminho que o nosso clube não quer e não vai seguir: o de ser uma SAF irresponsável, que não honra seus compromissos. Falei dessa reunião porque também temos recebíveis de alguns clubes, algumas outras SAFs que continuam contratando jogadores que vão receber R$ 2 milhões por mês, mas não honram seus compromissos. É só fazer o exercício (quando perguntado qual era o clube)”, afirmou o CEO do Coritiba.

O Corinthians, por sua vez, acionou a CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) por conta do atraso nas parcelas referentes à compra do volante Fausto Vera, realizada no ano passado. O Cuiabá adotou a mesma medida em relação a Deyverson. Já com Athletico e Botafogo, os pagamentos por Cuello e Júnior Santos seguem em dia, respectivamente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook