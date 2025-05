Juiz admite erro em acusação contra Asencio, do Real Madrid, sobre video sexual

Cerca de 24 horas depois da divulgação de um processo criminal contra Asencio e mais três atletas da base do Real Madrid por compartilhamento de vídeos sexuais sem consentimento, o juiz admitiu erro ao incluir o zagueiro de 22 anos na ordem. Assim, a agência de notícias EFE teve acesso ao esclarecimento do magistrado, onde ele afirma que “não há indícios de que Asencio tenha participado da captura das imagens e, portanto, nenhuma participação no possível crime”. Vale ressaltar, portanto, que a primeira denúncia dizia que Asencio não teria participado diretamente das filmagens. No entanto, ele teria solicitado acesso ao conteúdo e repassado o material a terceiros, mesmo sabendo que se tratava de uma menor de idade. O processo detalha que o jogador recebeu o vídeo em 21 de junho de 2023, através do WhatsApp, e mostrou a uma terceira pessoa, que aparece no caso como testemunha.

Dessa forma, a acusação pelos crimes de revelar segredos ao mostrar o vídeo a uma terceira pessoa e por pornografia infantil, sabendo se tratar de uma menor de idade, é mantida pelo juiz.

Acusações contra atletas do Real Madrid

O episódio ocorreu em 15 de junho de 2023, em um clube de praia na ilha de Gran Canária. Segundo a investigação, Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez, da base do Real Madrid, mantiveram relações sexuais consensuais com duas jovens, de 16 e 18 anos. As gravações aconteceram sem autorização das envolvidas e, mesmo após o pedido para exclusão do material, os vídeos continuaram circulando entre os acusados.

Assim, todos os três respondem por suposta gravação e divulgação de vídeos íntimos sem o consentimento das vítimas, uma delas menor de idade.

O caso, portanto, ganhou repercussão após a denúncia registrada pela mãe de uma jovem de 16 anos, em setembro de 2023. À época, autoridades prenderam os envolvidos ainda no CT do Real Madrid e apreenderam seus dispositivo eletrônicos.

Condições das vítimas e próximos passos

Laudos médicos anexados aos autos apontam que as vítimas desenvolveram transtornos compatíveis com estresse pós-traumático. A promotoria, a partir da formalização do processo, está autorizada a apresentar denúncia e solicitar abertura de julgamento. As decisões judiciais indicam que o caso seguirá nos tribunais, mesmo diante da tentativa da defesa de suspender o andamento das investigações.

Agora, o Ministério Público e a Promotoria podem apresentar as acusações e solicitar o julgamento dos envolvidos. Dessa forma, eles podem ser condenados por violação de privacidade, distribuição de vídeos sem consentimento e recrutamento ou utilização de menores para fim pornográficos, além de posse de pornografia infantil.

O Real Madrid não emitiu comentários recentes sobre o episódio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.