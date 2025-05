Augusto Melo diz não temer impeachment e promete reforços

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, concedeu uma coletiva nesta sexta-feira (16/5), no auditório da Neo Química Arena para apresentar os novos diretores do clube. Contudo, o mandatário não conseguiu escapar das perguntas sobre o seu trabalho nos últimos dias e o processo de impeachment que corre contra ele.

Em dez dias, o Conselho Deliberativo do Corinthians irá votar o impeachment de Augusto Melo. Na coletiva, o mandatário falou mais de uma vez em ”tentativa de golpe” e disse não temer uma destituição do cargo.

“São dez dias? Sim, são dez dias, mas dez dias que vou trabalhar para o Corinthians. Se eles querem quebrar um processo gigantesco, o problema e a responsabilidade são deles. Estamos tendo a coragem de trazer o Corinthians de volta ao protagonismo. Estamos aqui para valorizar a marca, valorizar os atletas. Estou preocupado em trabalhar para ajudar o Corinthians”, disse Augusto Melo.

“Estou sofrendo o impeachment desde o dia 2 de janeiro de 2024. Não tenho paz para trabalhar. Trouxemos credibilidade, grandes receitas ao Corinthians, hoje os credores sabem quando vão receber. O Corinthians é muito intenso, você tem que se dedicar sete dias por semana, 24 horas por dia. Eu tenho muita dificuldade, saio cedo de casa, trabalho o dia inteiro em prol do Corinthians e pelo menos uma vez ou duas vezes na semana passo no meu comércio para ver como que está”, completou.

O Conselho Deliberativo do Corinthians alega que houve gestão temerária no comando do Parque São Jorge. Contudo, se perder na votação, Augusto Melo ainda terá chance de permanecer pela Assembléia de Sócios, que vai definir realmente se o mandatário deve deixar o cargo.

Augusto Melo prometeu reforços ao Corinthians

Entretanto, em meio a uma grande crise política, problemas financeiros e contas apertadas, o presidente prometeu que vai atrás de reforços para o Timão. A janela de transferência se abre em julho, mas o mandatário prometeu não medir esforços para trazer novas peças.

“Olha o que estou fazendo para melhorar o Corinthians: temos um time competitivo. Não vou medir esforços nessa janela, o que a comissão técnica precisar, vamos correr atrás. Não vou medir esforços nisso. Tivemos reformulações no Cifut e hoje sempre buscamos jogadores pontuais. Nossa tendência é de não errar nas contratações. Fomos para o Paulista do ano passado com 15 jogadores, hoje quando falamos com os atletas, todos querem jogar aqui”, finalizou Augusto Melo.

Contudo, além de trazer novos jogadores, a diretoria terá a missão de segurar peças fundamentais, que devem receber propostas no meio do ano. Yuri Alberto e Breno Bidon, por exemplo, devem ser atraídos pelo futebol europeu.

