‘Sou Mengão’: Thiago Galhardo explica diferença de sentimento entre Flamengo e Vasco

Principal reforço do Santa Cruz, Thiago Galhardo voltou a contextualizar a suposta provocação ao Flamengo na disputa pelo título do Brasileirão de 2020 — que resultou em uma rusga com Gabigol. O atacante não só negou que tenha se dirigido ao Rubro-Negro no ato do ‘cheirinho’ como reafirmou seu elo de berço — e arquibancada — com o clube. Amor este que ele define como ”diferente” depois de sua trajetória no futebol, especialmente no Vasco.

O bate-papo especial seguiu a linha favorita do atacante: polêmica e sincerona. Nessa linha, revelou que o gesto gerou reações inesperadas para ele à época, visto que já havia assumido seu rubro-negrismo anteriormente. “Tudo normal, chato é não ter mais a provocação. Quando fiz depois do Gre-Nal não teve a ver com isso, o cheirinho. Mas porque o Matheus Henrique, que hoje está no Cruzeiro, jogava no Grêmio, soltou uma piadinha e postou no Twitter, um cheirinho”, explicou.

“Me assustei até porque já me assumi, sou flamenguista. Em 2009 só não vi um jogo, Flamengo x Goiás. Assisti aquele Brasileiro todo, parecia que estava dentro de campo. Então, tem coisas que não mudam”. Apesar disso, confessou ter mais carinho pelo arquirrival do que pelo vermelho e preto atualmente. “Depois, óbvio, você larga um pouco. Joguei no Vasco, no Botafogo e hoje tenho o maior carinho pelo Vasco, até mais do que pelo Flamengo”, continuou.

Pouco depois do título conquistado pelo Flamengo, em 2020, Gabigol respondeu a provocação durante a comemoração com a mesma simbologia, em tom de resposta ao gesto de Galhardo. “Fiz uma provocação antes de acontecer qualquer coisa, eles só fizeram depois. Se tiver coragem de colocar a cara é depois do que aconteceu, mas acho que a zoação faz parte. Tem que ter dessa forma saudável, está tudo bem para mim”.

Vídeo

“Eu já me assumi, eu sou flamenguista, eu sou Mengão. Óbvio que quando você entra para o futebol, você larga um pouco. Eu joguei no Vasco e no Botafogo, e tenho até mais carinho pelo Vasco do que pelo Flamengo.” ????? Thiago Galhardo, ao Sportv.

???? @sportv pic.twitter.com/7dfZFt5GG4 — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) May 16, 2025

Jogadores medrosos

Thiago aproveitou a entrevista para tecer críticas ao comportamento da maioria dos jogadores profissionais. Segundo ele, há uma clara ausência de autenticidade nas entrevistas e na postura pública dos atletas. “Um bando de medrosos. Hoje tenho visto mais atletas falarem, mas alguns têm medo da forma como vão se posicionar”, afirmou.

Ele acredita que a falta de estudo e preparo para se expressar compromete o posicionamento político e social dos colegas de profissão. “Sem falar mal, mas o jogador de futebol acaba que não tem esse estudo. E não é porque não querem, é porque não tiveram estrutura para isso”, comentou. Conforme o atacante, essa ausência de participação ativa no debate acaba contribuindo para o descrédito do atleta enquanto cidadão.

Galhardo pode render como antes?

Aos 35 anos e atuando na última divisão do futebol brasileiro, o atacante mantém o desejo de contribuir dentro de campo. Ele reconhece que sua fase mais produtiva ficou para trás, mas aposta na inteligência tática e no entrosamento com os companheiros para ainda marcar gols com frequência.

“Espero que aqui os gols possam voltar a sair. Isso dentro do pensamento que tenho de um gol a cada 180 minutos jogados”, declarou.

Apesar da fase atual, o jogador demonstrou gratidão e entusiasmo com o momento vivido no Santa Cruz. “Aqui tem muito amor. Todo mundo feliz, isso me motivou a fazer diferente. Estou motivado para estar aqui, e aí a minha motivação maior se tornou mudar a vida de pessoas”, disse.

Futuro pode incluir BBB, gestão e música

Galhardo revelou não ter planos imediatos de seguir no futebol após o encerramento da carreira. Aliás, o plano do atleta envolve, pelo menos da forma idealizada, mais tempo com a família e dedicação a projetos pessoais. Vou precisar tirar uns dois, três anos sabáticos. Meus filhos têm nove, sete anos e passei um Dia dos Pais com cada um. A gente sofre à distância, e o tempo não volta mais”, refletiu.

Mesmo assim, não descarta uma eventual permanência no meio esportivo, com formação em gestão e obtenção da licença PRO. Ele ainda planeja lançar uma autobiografia, que acredita ter potencial para se tornar um “best-seller”. Outra possibilidade que o atrai é participar do Big Brother Brasil. “Nunca teve um atleta lá, de futebol, que passou por uma situação no BBB. Imagina um convite desse daqui a pouco?”, comentou, entre risos.

