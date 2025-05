Advogada lembra momento tenso em relação com Payet: ‘Vomitei nele’

A advogada Larissa Ferrari usou suas redes sociais para relembrar um momento tenso que viveu no fim do seu relacionamento extraconjugal com Dimitri Payet, jogador do Vasco.

“Vomitei nele” “Eu me recordo que uma das nossas últimas relações, a brutalidade foi tanta que eu vomitei nele. Eu lembro que ele colocou minha cabeça no vaso [sanitário], pediu pra eu lamber, e depois disso me beijava. Eu pensava ‘Ele gosta de mim’. Depois de tudo que ele fazia, a gente dormia abraçado. Eu pensava: ‘Será que vou ter que viver sendo maltratada pra receber carinho’?”, contou.

Depois de sete meses, a relação extraconjugal entre Payet, meio-campista do Vasco, e Larissa Ferrari terminou ao fim de março. Assim, após o fim da relação, Larissa Ferrari abriu dos boletins de ocorrência por agressão física e psicológica, e pediu uma medida protetiva contra Payet, uma no Rio de Janeiro e outra no Paraná. Além disso, ela passou por duas perícias físicas e uma psicológica.

Por sua vez, em depoimento no mês passado, o jogador confirmou envolvimento com Larissa de forma consensual, mas negou as acusações da mulher.

Denuncia contra Payet Larissa relatou, em entrevista ao ‘Extra’, episódios de extremo abuso emocional por parte de Payet como forma de punição — especialmente em situações marcadas por ciúmes. “Ele me pedia para beber minha própria urina, me sujar ou então lamber o chão, lamber o vaso. Cheguei a beber água do vaso. Eu não consigo acreditar que fiz isso”, declarou visivelmente abalada. As acusações levaram à abertura de um inquérito policial, que está em andamento, a fim de apurar detalhadamente os fatos e colher novos depoimentos. O caso gerou grande mobilização pública, principalmente pela gravidade das alegações e pelo envolvimento de um atleta de renome internacional.

