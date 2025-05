Cotado para assumir presidência da CBF pede ‘renovação’ e ‘estabilidade’

Possível candidato às eleições e favorito para presidência da CBF, Samir Xaud, de Roraima, quer mais estabilidade na entidade. Ele será o segundo mandatário mais novo nas federações do Brasil, atrás apenas de Felipe Feijó, de Alagoas, com 33. O dirigente espera que a entidade máxima do futebol brasileiro aproveite a destituição de Ednaldo Rodrigues para uma reforma.

“Sou signatário do “Manifesto pela estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro”, ao lado de colegas de outras 18 federações, e o que tenho para dizer no momento está naquele importante documento”, disse Samir ao ‘ge’.

“Em resumo, é urgente uma renovação de práticas, de ideias e de lideranças no futebol brasileiro”, declarou.

De acordo com o “Estadão”, o nome de Samir agrada ao grupo de 19 federações por conta de seu perfil jovem. No entanto, há alguns pontos contrários a sua indicação. Afinal, existe certa preocupação com a pouca relevância da FRF no futebol nacional.

A CBF confirmou, nesta sexta-feira (16), que a próxima eleição para presidente será no dia 25 de maio, um domingo. A data, aliás, é véspera da chegada do técnico Carlo Ancelotti ao Brasil. O anúncio foi feito em ofício pelo interventor nomeado pela Justiça, Fernando Sarney.

Quem é Samir Xaud

Nascido em Boa Vista, capital de Roraima, Samir de Araújo Xaud tem 41 anos e é médico especialista em infectologia e também em medicina esportiva. Além disso, ele atua como empresário e é proprietário de um centro de treinamentos para bem-estar e saúde.

Aliás, Samir é filho de Zeca Xaud, presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF) e um dos cartolas mais longevos do futebol brasileiro.

Samir tentou por duas oportunidades a vida pública através da política. Em 2018, foi candidato a deputado estadual pelo PV e recebeu 2.069 votos. Nas Eleições 2022, o médico infectologista, assim, foi candidato a deputado federal pelo MDB e recebeu 4.816 votos.

