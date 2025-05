Carioca A2 2025: onde assistir, regulamento e favoritos

America-RJ é um dos favoritos ao título do Carioca A2 - (crédito: Foto: João Carlos Gomes/AFC)

Depois do título inédito do Maricá em 2024, o Campeonato Carioca A2 chega para mais uma temporada de disputa em 2025. A atual edição começa neste sábado em 17 de maio e tem a final marcada para os dias 2 e 9 de agosto, em jogos de ida e volta. O campeão, afinal, garante vaga na elite do Carioca 2026.

Um dos favoritos ao título é o America-RJ. O clube será comandado por Edson Souza, que levou o Olaria até a decisão de 2024. Além disso, o time conta com a preparação que foi realizada em grande parte na Granja Comary, centro de treinamento da Seleção Brasileira.

O goleiro Victor Brasil, de 32 anos, que ganhou destaque no Campeonato Carioca Série A por seu desempenho pelo Bangu, acertou com o time de Campos Sales para reforçar o grupo comandado pelo técnico Edson Souza, que busca o retorno à elite estadual.

Há um mês, o America, então, fez uma parceria com o Fluminense. O acordo entre os presidentes Mário Bittencourt e Romário prevê empréstimos dos atletas do Tricolor ao Rubro para a disputa da Série A2 do Carioca. Desta maneira, é mais um ponto positivo para a equipe de Edson Souza.

O Bangu, que foi caiu esse ano, já disputa a competição e pode voltar para a elite na mesma temporada em que sofreu o rebaixamento. O time da Zona Oeste do Rio de Janeiro também é apontado como um dos favoritos ao título, assim como o Olaria. O clube da rua Bariri, afinal, disputou as últimas três finais contra Volta Redonda, Sampaio Corrêa e Maricá.

Onde assistir

O Carioca A2 2025 acertou os direitos de transmissão da seguinte forma: Cariocão TV e TV Alerj.

Como vai acontecer

A competição, portanto, conta com a participação de 12 times, entre os remanescentes do ano passado, incluindo clubes tradicionais do Rio, como America e Olaria, os classificados da Série B1 e o rebaixado Bangu.

A primeira fase, aliás, será em turno único, com todas as equipes se enfrentando. Os quatro melhores avançam à semifinal, e os dois piores caem para B1. Após a semifinal, a grande final do torneio será em jogos de ida e volta. A equipe que vencer a competição garante vaga no Campeonato Carioca 2026.

– Fase classificatória: 17/05 a 12/07 (turno único)

– Fase eliminatória: 19/07 a 26/07

– Final: Ida: 02/08 | Volta: 09/08

Confira os jogos da 1ª rodada do Carioca A2

Sábado (17/5) – 15h

São Gonçalo x Americano

America-RJ x Cabofriense

Duque de Caxias x Petrópolis

Olaria x Bangu

19h – Araruama x Pérolas Negras

Domingo (18/5)

19h – Audax-RJ x Resende

