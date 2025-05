Futebol brasileiro pode levar seis clubes às oitavas da Libertadores

A uma rodada do término da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o futebol brasileiro tem chance de levar seis dos sete clubes à fase de mata-mata. Até aqui, a única certeza é de que Internacional ou Bahia não seguirá na competição.

As duas equipes caíram no grupo da morte, ao lado de Nacional, do Uruguai, já eliminado, e de Atlético Nacional, da Colômbia, que tem a vaga assegurada. Inter e Bahia se enfrentam na última rodada, em Porto Alegre, com a equipe gaúcha tendo a vantagem do empate para avançar.

Palmeiras e São Paulo fazem ótima competição e garantiram a classificação. O Verdão venceu os cinco jogos, conquistando a melhor campanha no geral com uma rodada de antecedência. E terá como vantagem decidir em casa até as semifinais, caso chegue lá. O Tricolor está a um empate no Morumbis, diante do Talleres, da Argentina, para terminar na primeira posição do grupo.

Fla e Bota quase na mesma situação na Libertadores

Depois de altos e baixos, Flamengo e Botafogo estão em situação parecida na última rodada. Ambos jogam em casa e precisam vencer para seguir na Liberta. A tarefa do Rubro-Negro é um pouco mais simples porque enfrenta o Deportivo Táchira, da Venezuela, já eliminado. O Glorioso terá um confronto direto pela vaga com a Universidad de Chile, que entra com a vantagem do empate.

O Fortaleza terá missão difícil diante do Racing, na Argentina. Se vencer, avança em primeiro. Em caso de empate, fica muito perto da vaga. Se perder, terá que torcer para o Bucamaranga, da Colômbia, não derrotar o Colo Colo, em partida no Chile.

Dominando a Libertadores desde 2019, com todos os títulos, o futebol brasileiro tem tudo para chegar muito forte às oitavas de final e ampliar a maior sequência de conquistas de um país na história da competição.

