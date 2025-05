Grêmio pode ter volta de dois titulares, além de dois gringos contra o São Paulo

O Grêmio se anima com a possibilidade em contar com até quatro retornos para o duelo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque dois deles são titulares de Mano Menezes, os meio-campistas Edenilson e Villasanti. Além de outros dois estrangeiros, o meia Cristaldo e o atacante Pavón. Há a possibilidade de uma modificação na lateral direita.

Duas peças essenciais no time inicial do Tricolor gaúcho, Edenilson e Villasanti, concluíram tratamento de lesões musculares. Com isso, a dupla voltou a treinar com os demais companheiros nesta semana. Portanto, há a esperança que estejam disponíveis para o embate contra os paulistas.

Edenilson pode até retornar aos 11 iniciais, já que o planejamento é que ele estivesse à disposição no compromisso anterior da equipe, o empate diante do Godoy Cruz. A sua titularidade irá depender se ele irá progredir fisicamente antes da partida contra o São Paulo. Vale relembrar que o camisa 8 sofreu uma contusão muscular na coxa direita e foi desfalque nos últimos três jogos da equipe.

A ausência de Villasanti é por um período maior. Afinal, houve a constatação de uma lesão muscular na coxa esquerda no empate, fora de casa, com o Vitória. Deste modo, ele não teve condições de entrar em campo nos cinco duelos anteriores do Imortal.

Potenciais retornos de argentinos ao Grêmio

Pelo tempo inativo, e condição física longe da ideal, o planejamento é que ele possa jogar por pelo menos 15 minutos. Inclusive, por estar em um estágio inferior de recuperação em comparação a Edenilson. A sua utilização, aliás, irá depender do contexto do Grêmio no jogo.

Gringos também podem voltar a ficar disponíveis no Grêmio

Outras duas potenciais voltas são as de Cristaldo e Pavón. O meio-campista foi baixa no embate contra o Godoy Cruz. A decisão foi por preservá-lo por uma fadiga muscular, segundo um comunicado que o clube divulgou. Se tiver condições físicas de retornar, Cristaldo brigará por vaga no time com Monsalve.

Mano Menezes ainda não teve a oportunidade em escalar o atacante. Isso porque, o jogador ficou afastado por desconfortos musculares, mas retornou aos treinamentos na última quinta-feira (15).

Mudanças nas laterais

A lateral direita do Grêmio é a principal incógnita, já que talvez o comandante tenha apenas João Lucas como opção. Cenário que pode obrigá-lo a escalá-lo como titular. Tal situação que pode significar uma oportunidade crucial para subir na hierarquia. Afinal, o atleta não conta com tanto prestígio, já que não teve boas atuações quando teve chances depois da sua chegada no início desta temporada. Por sinal, tornou-se alvo de críticas pelo desempenho aquém do esperado. Importante relembrar que Igor Serrote provavelmente será desfalque por algumas semanas, para se recuperar de uma intervenção cirúrgica para corrigir uma fratura no pulso esquerdo.

Além disso, João Pedro é dúvida pela sua questão física. Ele pediu substituição no empate diante do Godoy Cruz por incômodos musculares. O jogador passou por exames de imagem que não identificaram lesão.

A tendência é de que Marlon também retorne aos 11 iniciais no lugar de Lucas Esteves. O camisa 23 não pode estar em campo pelo Tricolor gaúcho na fase de grupos da Sul-Americana, já que atuou por esta mesma etapa do torneio pelo Cruzeiro.

Mano analisa poupar peça por carência de opções no setor criativo do Grêmio

Por conta do desgaste físico graças à maratona exaustiva de partidas em um curto intervalo de tempo, Mano também pode preservar Camilo. Até mesmo pelas poucas alternativos que ele tem à disposição para a posição no momento. Assim, Ronald pode ganhar uma chance no time.

O provável time titular do Grêmio para enfrentar o São Paulo é: Tiago Volpi; João Pedro (João Lucas), Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Camilo (Ronald), Monsalve (Cristaldo), Cristaldo; Cristian Olivera, Amuzu e Braithwaite.

O Imortal enfrenta o Tricolor Paulista, neste sábado (17), às 21h, no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Por sinal, será um embate entre times que se encontram em cenário adverso na competição.

Afinal, ambos estão perto da zona de rebaixamento. O Grêmio é o 15º colocado, com nove pontos. O adversário tem a mesma pontuação e está uma posição abaixo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.