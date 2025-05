Documentário revela sugestão de Vini Jr. para evitar derrota na Copa do Mundo: ‘Tira o Neymar’

“Tira o Ney, coloca o Bremer, fecha a casa. Dois minutos de substituição e você ganha o jogo ali mesmo”, disse.

Na ocasião, a partida em tempo normal ficou no empate sem gols. Dessa forma, a decisão foi para a prorrogação. No primeiro tempo, Neymar marcou o gol do Brasil. No entanto, nos minutos finais da segunda etapa, Petkovíc empatou para a Croácia e levou a decisão para os pênaltis, onde a Seleção Brasileira foi eliminada – e gerou uma série de polêmicas.

Vini Jr. e Neymar

Vinícius Júnior e Neymar Júnior são os jogadores brasileiros que mais se destacaram nos últimos anos – até o momento, no futebol mundial. Os dois, que atuaram juntos apenas na Seleção Brasileira, já concorreram ao prêmio de melhor jogador do mundo. Aliás, Vini Jr., ficou em primeiro lugar pelo Fifa The Best no ano passado – o mais próximo que Neymar chegou de levar o prêmio foi na terceira colocação.

Atualmente, aos 24 anos, Vini Jr. defende o Real Madrid como um dos principais nomes do clube espanhol, que ele defende desde 2018. Antes, o jogador se destacou no Flamengo. Por outro lado, Neymar, aos 33 anos, defende o Santos, clube em que ele começou a sua carreira. Ele tem passagens pelo Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal. No clube espanhol, portanto, foi aonde o jogador teve mais destaque.

Vale ressaltar que Raphinha, atacante que defende o Barcelona, é um forte concorrente ao prêmio de melhor jogador do mundo deste ano.

