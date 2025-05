Santos não paga parcelas por compra de meia, e Atlético-MG aciona o CNRD

O Atlético-MG acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF cobrando o Santos pelo não pagamento integral do meio-campista Patrick. O jogador pertence ao Peixe, mas está emprestado ao Athletico, onde disputa a Série B. Contudo, o Alvinegro Praiano ainda não quitou o valor completo com o Galo pela aquisição do atleta.

O Santos contratou Patrick na temporada passada por empréstimo. Contudo, no contrato, ficou estabelecido que o Peixe se comprometeria a comprá-lo de forma obrigatória em janeiro deste ano, independentemente de metas. Na compra, pagaria 12 parcelas, de janeiro a dezembro de 2025.

Entretanto, o Santos não pagou nenhuma das três primeiras parcelas ao Galo. Assim, abriu um precedente para o Atlético-MG mandar para a justiça o caso depois de notificar a equipe de Vila Belmiro. No acordo, ficou definido que o Peixe pagaria 12 parcelas mensais no valor de R$ 430 mil.

Patrick no Santos

Patrick tem contrato com o Santos até dezembro de 2026, mas no ano passado disputou apenas 11 partidas. Ele não conseguiu ter muito espaço com Fábio Carille e acabou entrando na lista de transferências em 2025. Já no início da temporada, foi repassado ao Athletico Paranaense para a disputa da Série B.

No começo da temporada, aliás, Pedro Caixinha já havia avisado que Patrick não estava em seus planos. Tanto que o Santos começou a procurar desesperadamente um novo clube, para não precisar arcar com o alto salário do jogador. Ele atuou em uma rodada do Paulistão deste ano, mas sem destaque.

