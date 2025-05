Aston Villa vence Tottenham e volta para zona classificatória para Champions

Com atuação consistente, o Aston Villa derrotou o Tottenham por 2 a 0, nesta sexta-feira (16), pela 37ª e penúltima rodada da Premier League. Konsa e Kamara marcaram os gols da partida no segundo tempo no Villa Park. Com o resultado, o time de Unai Emery entrou na zona de classificação para a Champions League e busca manter a vaga na última rodada da competição.

Com a vitória dentro de casa, o Aston Villa chegou à quarta posição da tabela, com 66 pontos e ultrapassou o Chelsea, que caiu para sexto. A equipe, porém, ainda não está garantida na Champions League, já que ainda resta uma rodada. Do outro lado, o Tottenham se mantém em 17º, a primeira casa acima da zona de rebaixamento, com 38 somados. Contudo, não corre risco de rebaixamento e já está em “modo férias”.

O Aston Villa encerra a Premier League 24/25 contra o Manchester United, fora de casa, às 12h (de Brasília) de domingo. Enquanto o Tottenham se despede da competição enfrentando o Brighton no mesmo dia e horário.

O JOGO: Aston Villa 2×0 Tottenham

Almejando uma vaga na Liga dos Campeões, a equipe do Aston Villa foi quem mais construiu e criou chances no primeiro tempo. Entretanto, os erros nos últimos passes não deixaram a equipe sair na frente no placar. Do outro lado, o Tottenham se aproveitou dos contra-ataques para levar perigo, mas também não balançou as redes.

Na etapa final, o time da casa mudou sua postura e foi mais objetivo. Aos 14 minutos, McGinn cobrou o escanteio do lado esquerdo, Watkins ajeitou de cabeça, e Konsa abriu o placar. Pouco tempo depois, Rogers tocou para Kamara na entrada da grande área. O volante puxou para o meio, aproveitou o buraco da defesa e mandou no cantinho do gol de Kinsky. Os Spurs, sem grandes pretensões, não tiveram grande reação e ficaram com a derrota.

