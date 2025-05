Libertadores: Botafogo fatura R$ 1 mi em três dias com peças comemorativas

A Libertadores de 2024 foi um case de sucesso para o Botafogo também fora das quatro linhas. Afinal, a equipe de licenciamento e branding do clube aproveitou o título continental para arrecadar. Assim, com agilidade nas vendas, o clube obteve números expressivos. Segundo o site “MKT Esportivo”, o Glorioso comercializou 10 mil camisas comemorativas em apenas três dias: R$ 1 milhão em faturamento com as peças.

“Quem coloca o fã no centro da estratégia, inevitavelmente, vê o dinheiro novo chegar como consequência. Parabéns, então, à equipe de licenciamento e branding que está dando um verdadeiro show”, enfatiza a publicação.

Com a Libertadores, o Botafogo celebrou um crescimento de 150% nas vendas de dezembro do ano passado. Os números resultaram em um aumento de 170% nos royalties neste período, que marcou um recorde de faturamento.

O Botafogo lançou a campanha “La Gloria de Botafogo”, em parceria com a Reserva INK, quando os jogadores ainda estavam no gramado do Monumental de Núñez, levantando a taça continental. Os campões, obviamente, vestiram a peça no próprio estádio do River Plate, palco da vitória do Glorioso sobre o Mineiro por 3 a 1, na final.

“Futebol é um mundo muito dinâmico e precisamos de parceiros que entendam isso. A parceria com a Reserva INK sob o conceito de Print On Demand nos permite atender o torcedor com qualidade e agilidade. No exato momento em que o clube se consagrava campeão da Libertadores, a camisa que o torcedor via no campo já estava à venda no seu celular”, destacou Júlio Gracco, diretor de Comunicação do Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.