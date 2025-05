Vasco x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Após a estreia do técnico Fernando Diniz, o Vasco volta a campo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (17). Nesse sentido, a equipe mede forças com o Fortaleza, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, e tenta deixar a zona de rebaixamento. Esta será a primeira partida do comandante na Colina Histórica desde seu retorno ao clube.

Dessa forma, o Cruz-Maltino soma 7 pontos e ocupa, no momento, a 17ª colocação (primeira a integrar o Z4). O Leão do Pici, por sua vez, tem 10, na 11ª posição, e busca dar um salto na classificação e encostar no pelotão de frente.

Onde assistir

O confronto deste sábado (17) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Vasco Em meio à crise e sem vencer nos últimos nove jogos, o Cruz-Maltino tenta reagir na temporada depois da chegada de Diniz. O time tinha tudo para voltar de Salvador com um triunfo sobre o Vitória, porém tomou a virada, que esquentou o clima, com a revolta de torcedores no desembarque no Rio de Janeiro. Por outro lado, a chegada do novo comandante pode mudar o clima dentro e fora de campo, com seu estilo de jogo. No histórico do confronto, a equipe carioca jamais perdeu para o Leão na Colina Histórica. Contudo, o técnico terá desfalques importantes para escalar a equipe. Payet e Lucas Freitas seguem fora de combate e se recuperam de suas respectivas lesões. Mauricio Lemos, por sua vez, pode aparecer entre os relacionados, pois treinou normalmente com o grupo nos últimos dias e está recuperado de uma fratura na costela. Como chega o Fortaleza O Tricolor ainda não conseguiu vencer longe de seus domínios. Para tentar repetir as últimas campanhas e tentar uma vaga na próxima Libertadores (G6, no mínimo), o time precisa melhorar o desempenho. Entretanto, vem de uma goleada de 5 a 0 sobre o Juventude, que dá moral para a sequência. No entanto, a equipe não estufou a rede do Bucaramanga e tentará uma vaga nas oitavas de final da Libertadores, fora de casa, diante do Racing. Assim, Juan Pablo Vojvoda terá quatro desfalques para a partida deste sábado: Moisés e Zé Welison têm lesões na coxa, enquanto o lateral-esquerdo Diogo Barbosa ainda se recupera de um entorse no tornozelo direito. Por fim, Tinga estará ausente por conta de problemas particulares, enquanto Mancuso deve ser titular.