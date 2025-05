Bloco debate nomes para CBF, e presidente da FPF cogita chapa

Com dois grupos em formação, a eleição à presidência da CBF pode ter primeira disputa desde 1989. No momento, Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, e Samir Xaud, da Federação Roraimense, são os candidatos mais cotados para participarem do pleito. As informações são do ‘ge’ e ‘Uol’.

As 19 federações prometem definir candidato e ainda buscam mais apoio de federações a ponto de inviabilizar outra candidatura. Há conversas com outros três presidentes de federações.

O nome de Samir Xaud, presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol, é o que desponta com mais força, apesar da resistência de muitos clubes por conta da pequena expressão da federação. O nome do presidente da federação alagoana Felipe Feijó, filho de Gustavo Feijó, ex-vice-presidente da CBF, na ponta da chapa. Samir, aliás, é filho do ainda atual presidente da Federação Roraimense de Futebol, Zeca Xaud. Mas é o médico de 41 anos quem já foi eleito por antecipação para comandar a federação a partir de 2027.

Do outro lado, Reinaldo Carneiro Bastos começa a se articular com clubes da Série A e B. Aliados dele dizem que os clubes ficaram indignados com o movimento de impor o nome de Samir e o procuraram para possível candidatura. Com rejeição em parte das federações, Reinaldo, portanto, tenta atrair apoio maciço dos clubes, aproveitando a insatisfação de alguns com o novo movimento jurídico contra Ednaldo.

As chapas precisam de inscrição até a próxima terça-feira. Cada uma delas precisa do apoio por escrito de quatro clubes e quatro federações para ser formalizada. Não está descartada a possibilidade de que surja um nome de consenso entre os dois grupos.

Por fim, a eleição será em 25 de maio, um domingo, véspera da chegada de Carlo Ancelotti ao Brasil. O objetivo, aliás, é substituir Ednaldo Rodrigues, afastado pela Justiça.

As 19 federações que fazem parte do bloco são:

Nordeste: Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Ceará e Sergipe

Norte: Rondônia, Pará, Roraima, Amazonas e Acre

Sudeste: Rio de Janeiro

Centro-Oeste: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul

Sul: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina

