Vitória feminino ganha chuteiras novas em ação de patrocinadora

Ação da Fatal Model no time feminino do Vitória presenteia as jogadoras com chuteiras de alto desempenho - (crédito: Foto: Divulgação / Fatal Model)

As jogadoras do time feminino do Vitória receberam um presente especial: chuteiras de alto desempenho entregues pela Fatal Model, nova patrocinadora master da equipe. A ação inédita marca o início da parceria entre a empresa e o elenco feminino rubro-negro, que disputa a Série A2 do Campeonato Brasileiro.

O gesto vai além do simbólico. Para a Fatal Model, a entrega dos equipamentos tem como objetivo principal garantir condições dignas para que as atletas possam desempenhar seu melhor futebol. “Sabemos que, muitas das vezes, falta o básico para que as jogadoras possam desempenhar seu melhor futebol. Por isso, escolhemos iniciar essa parceria entregando chuteiras de ponta para todo o elenco”, afirmou Nina Sag, Diretora de Comunicação da empresa.

A ação foi divulgada em um vídeo publicado nas redes sociais do clube e reforça o posicionamento da patrocinadora, que busca dar visibilidade e apoio ao esporte feminino. O contrato com o Vitória vai até o fim de 2025 e garante à empresa o espaço mais nobre no uniforme do time.

Relação da Fatal Model com o Vitória

A relação da Fatal Model com o Vitória começou em 2023, quando passou a estampar sua marca nas mangas do uniforme da equipe masculina. Desde então, a empresa investe em diversas ações de engajamento com os torcedores. Em 2023, promoveu a “Caçada Fatal”, que distribuiu camisas oficiais em pontos turísticos de Salvador, além de oferecer 90% de desconto na assinatura da plataforma para sócios-torcedores. Este ano, a ativação mais recente premiou um torcedor com um carro 0 km no estacionamento do Barradão.

Fundada em 2016, a Fatal Model é um site de anúncios de acompanhantes e atua com a missão de combater o estigma que cerca a profissão, promovendo respeito e dignidade para profissionais do setor. O investimento no futebol tem sido uma das estratégias da marca para quebrar tabus e se aproximar do público. Além do Vitória, a empresa também patrocina CRB, Vila Nova e CSA.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.