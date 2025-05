Hoffenheim x Bayern de Munique: onde assistir e escalações

O Campeonato Alemão 2024/25 chega ao fim neste sábado (17). Dentre as nove partidas que movimentam a 34ª e última rodada da Bundesliga, às 10h30 (de Brasília), Hoffenheim e Bayern de Munique, dois dos maiores clubes do futebol da Alemanha, se enfrentam na PreZero Arena.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada).

LEIA MAIS: Dono do Manchester United perde mais de um quarto da fortuna

Como chega o Hoffenheim

Para confirmar a permanência na elite do futebol alemão, o Hoffenheim precisa ao menos empatar o jogo deste sábado. Isto porque o time está na 15ª posição, com 32 pontos, três acima do Heidenheim, 16º, lugar que leva a equipe ao playoff do rebaixamento.

Além disso, o Hoffenheim vem de um empate por 2 a 2 com o Wolfsburg na rodada passada e quer aproveitar o fato do Bayern somente cumprir tabela nesta última rodada.

Como chega o Bayern de Munique

Por outro lado, o Bayern se despede da temporada no topo do futebol alemão sob o comando do técnico Vincent Kompany, que conseguiu seu primeiro troféu após passar em branco em 2023/24.

Dessa maneira, o Bayern entra em campo na primeira posição, com 79 pontos, nove de vantagem sobre o vice-líder Leverkusen.

Hoffenheim x Bayern de Munique

34ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sexta-feira, 16/05/2025, às 10h30 (de Brasília).

Local: PreZero Arena, em Sinsheim (ALE).

Hoffenheim: Oliver Baumann, Arthur Chaves, Leo Ostigard, Kevin Akpoguma, Anton Stach, Pavel Kaderábek, Tom Bischof, Andrej Kramaric, Marius Bulter, Adam Hlozek, Bazoumana Touré. Técnico: Christian Ilzer.

Bayern de Munique: Manuel Neuer, Josip Stanisic, Eric Dier, Raphaël Guerreiro, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer, Michael Olise, Harry Kane, Kingsley Coman, Thomas Müller. Técnico: Vincent Kompany.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.