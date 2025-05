Ceará x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

A nona rodada do Campeonato Brasileiro contará com um clássico nordestino entre os jogos: Ceará e Sport se enfrentam neste sábado (17), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão. As equipes, porém, vivem momentos muito distintos na tabela. Enquanto o Vozão fecha o G6, com 12 pontos, o Rubro-Negro ainda não venceu no torneio e soma apenas dois na última posição. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Ceará

A equipe vive uma boa temporada e está invicta há três jogos no Brasileirão, com dois empates e uma vitória. Na última partida, ficou no 0 a 0 com o Santos fora de casa e, com o resultado, conseguiu seguir no G6 do campeonato. Na Copa do Brasil, porém, vem de derrota para o Palmeiras e já mira o segundo jogo com o Alviverde na próxima quinta-feira (22). Para a partida contra o Leão, o técnico Léo Condé não poderá contar com Fernando Sobral, que cumpre suspensão. Além disso, Aylon e Bruno Ferreira seguem no departamento médico.

Como chega o Sport

O Leão subiu para a Série A em 2025, mas ainda não sabe o que é vencer no torneio. Em oito jogos, afinal, perdeu seis e empatou dois. No último jogo, aliás, sofreu uma doída goleada para Cruzeiro, por 4 a 0, na Ilha do Retiro. Agora, precisa começar a somar pontos na competição para não se afundar ainda mais. Em seu segundo jogo à frente da equipe, António Oliveira terá seu elenco completo para tentar virar a chave na temporada. Aliás, Lucas Lima retorna ao time após cumprir suspensão.

CEARÁ X SPORT

Campeonato Brasileiro – 9ª rodada

Data/hora: 17/05/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre, Antunes Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Du Queiroz, Sergio Oliveira e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Pablo. Técnico: Antônio Oliveira

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (CE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.