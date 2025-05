PSG x Auxerre: onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Francês 2024/25 chega ao fim neste sábado (17). Dentre as nove partidas que movimentam a 34ª e última rodada da Ligue 1, às 16h (de Brasília), o já campeão PSG recebe o Auxerre, no Parque dos Príncipes.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o PSG

O Paris Saint-Germain somente cumpre tabela nesta última rodada da Ligue 1 e está com todas as atenções para a final da Champions, marcada para o próximo dia 31 de maio. Isto porque o time tem 81 pontos, no topo da tabela, com 19 pontos de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Luis Enrique poupe seus principais jogadores de olho na decisão contra a Inter de Milão. Ou seja, Kvaratskhelia, João Neves e Dembelé devem ser preservados neste sábado.

Além disso, Kimpembé, lesionado, é uma baixa confirmada contra o Auxerre.

Como chega o Auxerre

Por outro lado, o Auxerre é o 10º colocado do Campeonato Francês, com 42 pontos, e vem de um empate sem gols com o Nantes na rodada passada.

Assim como os donos da casa, o Auxerre somente cumpre tabela nesta reta final de temporada. Isto porque o time não corre risco de rebaixamento e já não tem chances de conquistar uma vaga nas próximas competições europeias.

Por fim, o técnico Christophe Pélissier não poderá contar com Nathan Buayi-Kiala, lesionado.

PSG x Auxerre

34ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sábado, 17/05/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA).

PSG: Tenas; Zaire-Emery, Beraldo, Tape e Lucas Hernández; Mayulu, Doué e Lee Kang-in; Mbaye, Barcola e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.

Auxerre: Donovan Léon, Ki-Jana Hoever, Jubal Júnior, Sinaly Diomandé, Gideon Mensah, Clément Akpa, Elisha Owusu, Hamed Traorè, Han Massengo, Gaëtan Perrin, Lassine Sinayoko. Técnico: Christophe Pélissier.

Árbitro: Abdelatif Kherradji (FRA).

