Ceilândia e Capital apostam em dupla de artilheiros da Série D

Romarinho e Wallace Pernambucano estão no top-5 de maiores artilheiros da história da Série D e miram ajudar Ceilândia e Capital, respectivamente, em busca do acesso - (crédito: Diller Abreu - Ueslei Costa/CapitalSAF)

O futebol candango ainda briga para conquistar o sonhado acesso, mas, se depender dos artilheiros, ao menos os gols não vão faltar. Referências de Ceilândia e Capital, Romarinho e Wallace Pernambucano, respectivamente, ostentam um lugar na lista de maiores goleadores da Série D do Campeonato Brasileiro e são esperança de bola na rede para os representantes do Distrito Federal na 5ª rodada da competição, neste fim de semana. Líder do grupo A5, o Gato Preto visita o Mixto-MT, neste sábado (17/5), às 18h, no Dutrinha, enquanto a Coruja recebe o Luverdense, no domingo (18/5), às 15h30, no estádio JK.

A lista dos homem-gol é liderada pelo veterano Aleílson, atualmente no Trem-AP, autor de 36 tentos na história da competição, seguido por Manoel, do Manauara, com 30. A terceira posição, porém, fica dividida entre Romarinho e Wallace Pernambucano, ambos com 29.

O atacante do Gato Preto voltou ao futebol do DF após o Candangão 2025 e desencantou no último jogo, ao marcar de cabeça no empate em 2 x 2 com o Luverdense. No ano passado, vestindo as cores do Manauara, ele guardou oito vezes na Série D. Agora, o foco é contribuir como pode pelo Ceilândia, clube no qual é ídolo, mas sempre priorizando o coletivo.

“É muito gratificante para mim poder estar entre os maiores artilheiros da Série D. É uma motivação a mais, mas isso é graças a todo o trabalho coletivo. Quero sempre estar ajudando com gols, porque o objetivo principal é o acesso. A equipe está conseguindo executar bem o que o professor Adelson (de Almeida) vem pedindo no dia a dia”, contou Romarinho, ao Correio.

O compromisso deste fim de semana vale a manutenção da liderança para o Ceilândia, ainda invicto no grupo A5. “Será uma partida difícil, o Mixto tem uma equipe qualificada, mas estamos preparados e vamos buscar a vitória”, acrescentou.

Do outro lado, Wallace Pernambucano também deixou o dele na rodada passada, de pênalti, justamente contra o Mixto, para chegar nos 29 gols. Em 2024, balançou as redes pelo Treze e por pouco não conseguiu subir os paraibanos para a terceira divisão, bagagem que trouxe para a Coruja de olho em contribuir com a meta dos candangos.

“Ser um dos artilheiros é uma marca boa e que a gente sempre busca melhorar. Creio que no Capital vou continuar fazendo mais gols para ajudar a equipe a chegar no tão sonhado acesso e, quem sabe, ser o maior artilheiro da Série D. Isso é fruto do trabalho dentro de campo, ajudando os clubes por onde passei, e espero que aqui seja ainda melhor”, comentou o centroavante.

Os gols do camisa 9 ganharam importância redobrada pelo momento da Coruja, especialmente para começar bem o trabalho do técnico Felipe Surian. O treinador ex-Volta Redonda assume a equipe no lugar de Roberto Fernandes, demitido após o começo abaixo na Série D. Foram apenas 4 pontos somados em quatro jogos e o quinto lugar na chave.

Os ingressos para a partida contra o Luverdense estão disponíveis no site do Capital, na loja oficial do clube (SCS, quadra 2, loja 85), na Paranoá Esportes e no Resenha Bar. As entradas custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia.