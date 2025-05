Campeão do Português sai neste sábado. Veja onde assistir

Neste sábado, 17/5, será disputada a última rodada do Campeonato Português 2024/25. O Sporting, atual primeiro colocado, depende apenas de si para conquistar o título. Basta vencer o Vitória de Guimarães, em casa, no Estádio José Alvalade, para sagrar-se bicampeão. Mas o Benfica precisa torcer por um tropeço do Sporting e conseguir um bom resultado fora de casa contra o Braga. Os dois jogos ocorrem no mesmo horário,às 14h (de Brasília). A rodada portuguesa rola neste sábado pois neste domingo ocorrerão eleições em Portugal.

Entenda as chances de título do Português

No momento, Sporting e Benfica têm os mesmos 79 pontos e somente eles brigam pelo título. Porém, o Sporting será campeão se vencer, ou mesmo se ambas as equipes empatarem ou perderem. Para o Benfica levantar o troféu, precisa vencer e torcer por um empate ou derrota do rival lisboeta — ou ainda empatar, desde que o Sporting perca. Isso ocorre porque, pelo regulamento, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Como o Sporting venceu no primeiro turno e empatou no segundo (na semana passada), leva vantagem no critério, mesmo tendo uma vitória a menos (25 contra 24).

Na teoria, o Sporting é o favorito ao título. Afinal, além de jogar em casa, enfrenta um adversário um pouco mais fraco: o Vitória de Guimarães, 5º colocado com 53 pontos. No primeiro turno, houve empate entre os dois. Já o Benfica, além de jogar fora, encara o Braga, 4º colocado com 65 pontos. No primeiro turno, em casa, no Estádio da Luz, os encarnados venceram por 1 a 0.

Onde assistir

Sporting x Guimarães começa às 14h e terá a transmissão do Disney +.

Já Braga x Benfica, também às 14h (de Brasília), será transmitido pelo Disney+ e o canal RTP Internacional.

Fim de longo jejum?

Caso conquiste o título, esta será a primeira vez desde o tetracampeonato entre 1950 e 1954 que o Sporting vence o Campeonato Português duas vezes seguidas. Será o seu 21º título nacional, mas ainda bem atrás de Benfica (38) e Porto (30).

Como chega o Sporting

Desde a saída de Rúben Amorim para o Manchester United, no início deste ano, o Sporting tem sido comandado por Rui Borges. Borges era justamente o treinador do Vitória de Guimarães, adversário deste sábado.

“Tenho muita gratidão ao Guimarães. Admiro muito os jogadores, deram-me muito. Enfim, jamais vou esquecê-los nesse sentido. O que representa ganhar? Ser campeão nacional. Quero é ganhar. Mas sou sempre ter carinho por tudo o que o Vitória de Guimarães me deu.”

Para o jogo deste sábado, o treinador afirmou que o Sporting, quase com força máxima, está totalmente focado em conquistar um bom resultado e garantir o título.

“A mensagem tem sido a de manter equilíbrio emocional, tentar manter a equipe focada e tranquila.”

A provável escalação do Sporting para o jogo contra o Guimarães é: Rui Silva; Quaresma, Diomande, Debast e Gonçalo Inácio; Catamo, Morita e Maxi; Trincão, Pedro Gonçalves e Gyokeres.

Já o Vitória de Guimarães, treinado por Luís Freire deve ir a campo com: Varela; Maga, Borevkovic, Villanueva e João Mendes; Mukendi e Tiago Silva; Gustavo Silva, João Mendes e Nuno Santos; Ramírez.

Como chega o Benfica

O Benfica mantém uma invencibilidade de 11 jogos, mas saiu frustrada na rodada passada ao empatar por 1 a 1 com o Sporting, em casa, e ver o rival manter a vantagem. Bruno Lage, ex-treinador do Botafogo, comanda os benfiquistas e afirma que todos estão com os pés no chão, cientes de que não podem se preocupar com o resultado no Alvalade.

“Temos que fazer a nossa parte com a consciência de que não dependemos apenas de nós.”

Para o treinador do Braga, Carlos Carvalhal, o time de Lisboa encontrará dificuldades para conseguir um bom resultado.

“Espero um Benfica forte, que perdeu pouquíssimos jogos nesta temporada. Já venceu Monaco e Barcelona na Champions. Mas o Sporting de Braga, em sua casa, é um osso duro de roer, e vamos tentar buscar a vitória.”

O provável Braga: Hornicek; Chissumba, Oliveira, Niakaté e Gomez; Horta, Moutinho, Carvalho e Fernandes; Zalazar e Ouazzani

