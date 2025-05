Vila Nova x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Na busca pela permanência no G4, o Vila Nova recebe o Athletico no começo da noite deste sábado (17), às 20h30. O confronto é válido pela oitava rodada da Série B e será realizado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia.

Os dois clubes vão em busca de reabilitação, porém, em contextos diferentes. O Tigre ocupa a quarta colocação, com 13 pontos, e quer se manter na zona do acesso. Já o Furacão é o décimo colocado, com dez pontos, e busca acabar com a fase ruim.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do serviço de streaming Disney+.

Como chega o Vila Nova

Depois de três vitórias consecutivas que levaram o clube goiano à liderança do torneio, o Vila perdeu para o Remo na última rodada e agora quer a reabilitação. Para se manter dentro do G4, o Tigre tenta aproveitar a ótima campanha dentro de casa, com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido. Para a partida, Rafael Lacerda ganhou reforços, como os meias Arison e Diego Silva e os atacantes Júnior Todinho e Labandeira. Outra opção ofensiva é Guilherme Parede, que está recuperado de lesão e pode fazer sua reestreia com a camisa colorada neste sábado.

Como chega o Athletico

Ainda sem definir um novo treinador, o Furacão vive um momento caótico na competição. Sem vencer há quatro jogos, o Athletico conseguiu apenas um ponto nos dois últimos jogos disputados dentro de casa. Para a partida, João Correia perdeu os dois laterais direitos, Dudu e Palacios, e deve ir com Belezi improvisado. Os volantes Patrick e Falcão também não viajaram para Goiânia. Uma novidade na delegação é o presidente Mario Celso Petraglia, que, depois de muito tempo, voltará a acompanhar o Rubro-Negro em uma partida fora do Paraná.

VILA NOVA X ATHLETICO

Campeonato Brasileiro Série B – 8ª Rodada

Data e horário: 17/05/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

VILA NOVA: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; Arilson, Igor Henrique e Diego Torres; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Vinícius Paiva (Gabriel Silva). Técnico: Rafael Lacerda

ATHLETICO: Mycael; Belezi, Habraão, Léo e Esquivel; Felipinho, Patrick e Zapelli; Tevis, Luiz Fernando e Renan Peixoto. Técnico: João Correia

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Leandro Matos Feitosa (Ambos SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

