Vasco recebe sondagem do futebol mexicano por Jean David

Jean David perdeu espaço no Vasco e pode deixar ser negociado na próxima janela

Sem espaço no Vasco, Jean David pode estar com os dias contados. Isso porque o Cruz-Maltino voltou a receber sondagens de clubes mexicanos pelo jogador chileno. Dessa forma, o clube cogita negociá-lo na próxima janela de transferências, de acordo com o “ge”.

Contratado no ano passado por R$ 8 milhões, o chileno não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Assim, disputou apenas sete jogos com o Vasco neste ano. A última aparição em campo foi nos acréscimos da partida contra o Ceará, no dia 15 de abril.

No início do ano, o Vasco recebeu sondagens de clubes mexicanos pelo jogador, mas nenhuma conversa evoluiu. Assim, Jean David permaneceu no elenco, mesmo sem espaço. Contudo, o clube não deve dificultar a saída na próxima janela de transferências.

Apesar da falta de oportunidades no Vasco, Jean David está na lista de pré-convocados do Chile para os jogos contra Argentina e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção chilena é a lanterna com apenas 10 pontos conquistados e só por um milagre disputa o Mundial nos Estados Unidos.

