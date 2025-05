Flamengo terá torcida em todos os setores contra o Botafogo

Pela primeira vez em 10 anos, o Flamengo terá torcida em todos os setores em um clássico. Uma operação especial da polícia foi montada para viabilizar a presença de duas torcidas no mesmo setor na partida contra o Botafogo, no domingo (18), às 18h30 (de Brasília), pela 9ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, rubro-negros e alvinegros estarão juntos no Setor Sul do Maracanã.

Por motivos de segurança, o Flamengo terá direito a apenas nove mil ingressos no Setor Sul. Já a torcida do Botafogo terá uma carga de apenas dois mil. Aliás, os alvinegros já esgotaram as entradas.

Diferentemente do que ocorre nos clássicos contra Fluminense e Vasco, o Flamengo não divide a carga de forma igualitária com o Botafogo. Afinal, o Alvinegro também não pratica isso quando manda os clássicos no Nilton Santos. Assim, os jogos ocorrem com carga de 90% para os mandantes e apenas 10% para os visitantes.

O Flamengo é o segundo colocado do Brasileirão com 17 pontos. Já o Botafogo, atual campeão, ocupa o nono lugar, com 11. Em caso de vitória, o Rubro-Negro pode assumir a liderança. No ano passado, venceu os dois confrontos contra o Alvinegro: 2 a 0 no Maracanã e 4 a 1 no Nilton Santos. Em 2025, os rivais decidiram a Supercopa do Brasil.

