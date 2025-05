Chapecoense bate Cuiabá, em casa, e dorme no G4 da Série B

Na noite desta sexta-feira (16), Chapecoense e Cuiabá entraram em campo para confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Na Arena Condá, os donos da casa levaram a melhor, vencendo pelo placar de 2 a 1. Os gols do time catarinense foram marcados por Maílton e Ítalo, enquanto Mateusinho anotou o tento dos mato-grossenses.

Com o triunfo, a Chapecoense subiu para a terceira colocação da competição, agora com 13 pontos. A equipe de Santa Catarina aguarda o restante da rodada para saber em qual posição irá ficar. Por outro, o Cuiabá caiu uma posição, indo para sexto, com 12 pontos somados. O time do Mato-Grosso pode descer ainda mais na tabela conforme o desmembrar da oitava jornada.

Na próxima rodada, a Chape enfrenta o Avaí, no sábado (24), às 18h30 (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis. Enquanto o Dourado mede forças com o Vila Nova, na segunda-feira (26), às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal.

Como foi Chapecoense x Cuiabá

O jogo não demorou a ter bola na rede. Logo aos oito minutos, o lateral-direito Maílton abriu o placar para a Chape. Em cobrança de falta, o jogador acertou um belo chute no ângulo da meta adversária. O Cuiabá tentou empatar, pressionou até o fim do primeiro tempo, mas sem sucesso.

Na etapa complementar, o Cuiabá voltou disposto a igualar o marcador. Incomodou tanto que chegou ao 1 a 1 aos 22 minutos. Matheusinho cobrou falta na área, e De Lucca, que havia entrado aos 14’, cabeceou para o fundo das redes. No entanto, a reação parou por aí. E quem saiu feliz no final foi a Chapecoense, já que aos 31’, Ítalo limpou a marcação, bateu cruzado e deu os três pontos aos donos da casa.

Jogos da 8ª Rodada

Quinta-feira (15/5)

Ferroviária 1×1 Avaí

Sexta (16)

Chapecoense 2 x 1 Cuiabá

Sábado (17)

Operário x Botafogo-SP – 16h

Vila Nova-GO x Athletico-PR – 18h30

Athletic Club x Novorizontino – 20h30

Domingo (18)

Atlético-GO x Remo – 16h

CRB x Criciúma – 16h

Paysandu x Goiás – 18h30

Segunda-feira (19)

Volta Redonda x Amazonas – 19h

Coritiba x América-MG – 21h35

