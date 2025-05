Série C: Ponte Preta recebe Brusque e busca se manter no topo

Ponte Preta lidera a Série C do Brasileirão e tenta retornar para a segunda divisão nacional - (crédito: - Foto: Marcos Ribolli/PontePress )

Líder da Série C do Brasileirão, a Ponte Preta recebe o Brusque, neste sábado (17), às 19h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela 6ª rodada da competição. Ainda invicta, a Macaca defende a liderança e tenta se manter no topo. Contudo, precisa fazer o dever de casa para atingir o objetivo e seguir sonhando com o retorno para a segunda divisão.

Além desse jogo, outros três agitam o sábado pela terceira divisão do futebol brasileiro. Entre eles, o duelo entre Floresta e Guarani, às 17h, em Fortaleza. Maior rival da Ponte Preta, o Guarani vive uma fase bem distinta. Afinal, perdeu quatro dos primeiros cinco jogos e vê a zona de rebaixamento bem de perto. Ambos foram rebaixados juntos no ano passado.

Confira todos os jogos da 6ª rodada da Série C:

Sábado (17/05)

Floresta x Guarani – 17h

Tombense x CSA – 17h

Ypiranga x Náutico – 19h30

Ponte Preta x Brusque – 19h30

Domingo (18/05)

São Bernardo x Caxias – 16h30

Maringá x Botafogo-PB – 16h30

Figueirense x Ituano – 19h

Retrô x Itabaiana – 19h

Segunda-feira (19/05)

ABC x Anápolis – 19h30

Confiança x Londrina – 19h30

