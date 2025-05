Bahia x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia recebe o Vitória neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço chega para o clássico na oitava colocação, com 12 pontos. Já o Rubro-Negro aparece em 14º lugar, com nove somados. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo (canal aberto) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Bahia

Após ótima sequência de cinco vitórias consecutivas, o Tricolor de Aço caiu de rendimento na temporada e chega para o clássico acumulando três derrotas consecutivas. A última, aliás, foi para o Atlético Nacional por 1 a 0, e complicou a vida do clube no Grupo F da Libertadores. Pelo campeonato nacional, quer voltar a vencer depois de perder para o Flamengo fora de casa. Para a partida, então, o técnico Rogério Ceni deve utilizar todos os seus titulares disponíveis. Porém, alguns jogadores seguem no departamento médico: Ronaldo, Gilberto, Arias, Kanu, Rezende e Ademir.

Como chega o Vitória

O Rubro-Negro conquistou uma grande vitória fora de casa, sobre o Cerro Largo, que colocou a equipe na zona de classificação da Copa Sul-Americana e, portanto, chega empolgado para o duelo. Além disso, está invicto há três jogos, com duas vitórias e um empate. Para o Ba-Vi, o técnico Thiago Carpini poderá contar novamente com o lateral direito Claudinho, que cumpriu suspensão na última rodada. Porém, Matheuzinho foi expulso no último duelo contra o Vasco e não poderá reforçar a equipe.

BAHIA X VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 9ª rodada

Data/hora: 18/5/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Ramos Mingo, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Erick Pulga e Luciano Rodriguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Edu e Jamerson; Ryller (Baralhas), Ronald e Wellington Rato; Osvaldo, Mosquito (Janderson) e Renato Kayzer. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Lobes (SC)

VAR: Wagner Reway (SC)

