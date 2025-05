RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino e Palmeiras fazem um duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo (18/5), às 18h30, pela nona rodada do torneio de pontos corridos. O Verdão lidera a competição até aqui com 19 pontos e vem empolgado após vencer o clássico contra o São Paulo e garantir a liderança geral da Libertadores. Já o Massa Bruta quer manter o bom momento na competição. Afinal, está na terceira colocação e vem de seis jogos sem perder, sendo cinco vitórias neste período, estando na terceira posição.

Onde assistir

A partida entre RB Bragantino e Palmeiras terá transmissão do Premiere.

Como chega o RB Bragantino

O lateral-direito Andres Hurtado deve voltar a ser relacionado pelo Red Bull Bragantino para a partida contra o Palmeiras. Afinal, o jogador foi poupado no último jogo, contra o Grêmio, para controle de carga. Nesta semana, tem treinado normalmente e deve ir para o duelo deste fim de semana. No jogo contra o Tricolor Gaúcho, Agustín Sant’Anna assumiu a titularidade. Em contrapartida, o goleiro Lucão (torção no tornozelo esquerdo), o lateral-esquerdo Guilherme (lesão na coxa direita) e os atacantes Fernando (tendinite patelar no joelho esquerdo) e Henry Mosquera (lesão na coxa direita) seguem no departamento médico.

Como chega o Palmeiras