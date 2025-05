Flamengo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de vitórias importantes pela Libertadores no meio de semana, Flamengo e Botafogo fazem clássico neste domingo (18), às 18h30, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro está na vice-liderança da competição, com 17 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras. Do outro lado, o Glorioso ocupa a nona posição, com 11 pontos, e quer encerrar irregularidade no torneio.

Flamengo x Botafogo é um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. Afinal, as equipes se enfrentaram 395 vezes, com retrospecto favorável ao Rubro-Negro: 149 vitórias e 120 derrotas. Além disso, os rivais empataram 126 vezes.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Botafogo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, terá a transmissão exclusiva do Premiere.

Como chega o Flamengo

Sem perder há três jogos, o Flamengo vem de vitória contundente pra cima da LDU, pela Libertadores. Precisando vencer, o Rubro-Negro se impôs e bateu os equatorianos por 2 a 0. Foi a segunda vitória consecutiva da equipe, que venceu o Bahia na rodada passsada do Brasileirão. Ao início da rodada, o Fla figura a vice-liderança, com dois pontos a menos que o Palmeiras.

Com relação ao time, o técnico Filipe Luís terá uma baixa de peso para o confronto, uma vez que o capitão, Gerson, foi expulso na última partida e não estará disponível. Com isso, Evertton Araújo deve assumir sua vaga. Poupado contra a LDU, Pedro é esperado para voltar ao time titular. Por outro lado, Pulgar e Allan seguem com lesão no músculo posterior da coxa direita e estão fora do clássico. Além deles, Gonzalo Plata e Matias Viña devem retornar somente para o Mundial de Clubes.

Como chega o Botafogo

Do outro lado, o Botafogo também chega em sequência positiva. Com cinco vitórias nos últimos seis jogos, o clube de General Severiano vive um dos seus melhores momentos sob o comando de Renato Paiva. No meio de semana, também precisando vencer na Libertadores, o Glorioso bateu o Estudiantes por 3 a 2 e se manteve vivo na briga por vaga no mata-mata.

No entanto, o treinador português acumula desfalques para o clássico. Bastos, Alexsander Barboza, Savarino, Matheus Martins e Mastriani estão com problemas físicos e não ficarão à disposição para o jogo do Brasileirão. Mesmo assim, o time agora busca a segunda vitória consecutiva na competição. Na última rodada, o Alvinegro, afinal, goleou o Internacional por 4 a 0, no Nilton Santos.

FLAMENGO x BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 9ª rodada

Data-Hora: 18/5/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Premiere

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Jeffinho e Cuiabano; Artur e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.