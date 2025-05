Real Madrid anuncia contratação do zagueiro Dean Huijsen por R$ 340 milhões

O Real Madrid oficializou na manhã deste sábado (17) a contratação do zagueiro Dean Huijsen, de 20 anos. O defensor se destacou na última temporada pelo Bournemouth, da Inglaterra, e despertou o interesse de grandes clubes, como o Liverpool e o próprio Real.

Titular absoluto sob o comando de Andoni Iraola, Huijsen disputou 34 partidas, marcou três gols e deu uma assistência na Premier League. Segundo a imprensa internacional, o Real Madrid vai pagar a multa rescisória do atleta, avaliada em cerca de 59 milhões de euros (aproximadamente R$ 340 milhões).

Nascido na Holanda com passagem na base da Espanha

Revelado pelas categorias de base de Málaga e Juventus, o zagueiro, porém, ganhou projeção na Roma. Ele chamou a atenção do Bournemouth, que o contratou por 15,2 milhões de euros. Assim, com a venda para o Real, o clube inglês — que terminou em 10º lugar na Premier League — deve lucrar cerca de 44 milhões de euros.

Huijsen, que nasceu na Holanda, mas defende a seleção espanhola desde as categorias de base, sempre manifestou o desejo de atuar em LaLiga. O vínculo com o Real Madrid vai até junho de 2030. A assinatura do contrato aconteceu na sexta-feira (16).

