Ceará x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Ceará e Sport se enfrentam neste sábado (17), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 9ª rodada do Brasileirão. As equipe vivem momentos distintos na tabela. Enquanto o Vozão fecha o G6, com 12 pontos, o Rubro-Negro pernambucano ainda não venceu no torneio e soma apenas dois pontos na última posição. Este clássico Nordestino terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 14h30 com seu tradicional pré-jogo.

Além de Eduardo Rizatti, a cobertura da Voz Esporte ainda conta com Henrique Neves nos comentários e as reportagens de Christoper Henrique. Não deixe de clicar na arte acima, a partir das 14h30, para acompanhar uma edição especial deste clássico nordestino.

