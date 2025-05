Crystal Palace vence o City, é campeão da Copa da Inglaterra e fatura primeiro título da história

O Crystal Palace fez história neste sábado (17). Diante de um Wembley lotado, a equipe do sul de Londres conquistou o seu primeiro título de elite na história ao vencer o Manchester City por 1 a 0, garantindo o caneco da Copa da Inglaterra. O único gol do jogo foi marcado por Eze, ainda no primeiro tempo, mas o herói tem nome e sobrenome: Dean Henderson. O goleiro fechou o gol com inúmeras defesas, incluindo um pênalti cobrado por Marmoush.

O Palace sai do jejum de títulos e, enfim, conquista a Copa da Inglaterra, após perder duas finais para o Manchester United, sendo a última em 2015/16. Do outro lado, foi a última chance de título do meia Kevin De Bruyne pelos Citizens. Afinal, o belga anunciou saída após dez temporadas no time de Pep Guardiola.

As duas equipes voltam a campo às 16h (de Brasília) da próxima terça-feira (20), desta vez pela Premier League. O City recebe o Bournemouth, no Etihad, enquanto o Crystal Palace encara o Wolverhampton.

O Manchester City colocou o seu plano de jogo em ação, com muita troca de passes e marcação alta no campo do Crystal Palace. Na teoria, deu resultado, tanto que o time chegou a ter 90% da posse de bola. Na prática, a equipe criou chances, como em finalização de Haaland após cruzamento de Kevin de Bruyne e em cabeçada de Gvardiol, ambas paradas no goleiro Henderson, melhor em campo no primeiro tempo. Mas não marcou.

Palace é mais efetivo e abre o placar contra o Manchester City

Contudo, quem abriu o placar foi o Palace. Com maestria, a equipe escapou brilhantemente da forte marcação do City. Mateta recebeu lançamento da defesa e desafogou o time. Em seguida, lançou Muñoz, que cruzou na medida para Eze marcar aos 16. No lance seguinte, quase uma nova dobradinha, mas Sarr parou no goleiro Ortega.

O City seguiu com a bola nos pés e via o adversário muito bem postado na defesa. Aos 24, o árbitro analisou uma possível expulsão de Henderson por toque com a mão na bola fora da área. Em seguida, o goleiro apareceria novamente com protagonismo. Afinal, Bernardo Silva foi derrubado na área por Mitchell, e o juiz marcou o pênalti polêmico. Na cobrança, o arqueiro pegou a finalização de Marmoush. No fim da etapa, ele fez grande defesa em finalização de Doku.

A segunda etapa iniciou da mesma forma: o City em cima, marcando sob pressão, e o Palace recuado. No entanto, a equipe de Manchester tinha ainda mais dificuldade de entrar no miolo da zaga adversária. Quando saía de trás, os londrinos eram perigosos. Tanto que Muñoz marcou o segundo, anulado por impedimento de Sarr na jogada.

