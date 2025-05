Arsenal x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragem

Arsenal e Newcastle fazem um jogão neste domingo (18), às 12h30 (de Brasília), pela 37ª rodada da Premier League. O duelo no Emirates coloca frente a frente o segundo e o terceiro colocados da competição, que estão na briga por um lugar na próxima Liga dos Campeões.

Onde assistir

O jogo terá transmissão no Disney + Premium.

Como chega o Arsenal

Após ver o Liverpool ser campeão inglês por antecipação, o Arsenal entrou em queda livre no Campeonato Inglês, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Apesar de ainda estar em segundo lugar, com 68 pontos, viu os rivais se aproximarem e a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões ficar a perigo. No entanto, basta uma vitória para classificar os Gunners.

LEIA MAIS: Arsenal divulga novo uniforme para a temporada 2025/26

Para o duelo contra os Magpies, o técnico Mikel Arteta terá alguns desfalques. Jorginho, Gabriel Jesus, Tomiyasu e Gabriel Magalhães estão lesionados e não jogam, assim como Mikel Merino, suspenso. Já Trossard, Declan Rice e Havertz são dúvidas.

Como chega o Newcastle

O Newcastle entrou forte na briga por um lugar na próxima Champions, alcançando o terceiro lugar com 66 pontos – empatado com Chelsea e Aston Villa, que já jogaram na rodada. Um triunfo sobre os Gunners também garante a equipe na fase de liga da competição continental.

O técnico Eddie Howe não contará com Trippier, Joelinton, Targett e Hall, todos lesionados. Willock e Botman são dúvidas.

ARSENAL X NEWCASTLE

Campeonato Inglês – 37ª rodada

Data/hora: 18/5/2025 (domingo), às 12h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Zinchenko; Saka, Martinelli, Nwaneri. Técnico: Mikel Arteta

NEWCASTLE: Pope; Krafth, Schar, Burn; Murphy, Tonali, Guimaraes, Livramento; Barnes, Gordon; Isak. Técnico: Eddie Howe

Árbitro: Simon Hooper (ING)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.