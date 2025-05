Campeão, Paris Saint-Germain vira para cima do Auxerre

Findou-se, neste fim de semana, mais uma edição do Campeonato Francês. Na última rodada da competição nacional, o atual campeão Paris Saint-Germain colocou um ponto final em sua participação exitosa com uma vitória sobre o Auxerre por 3 a 1, neste sábado (17), no Parque dos Príncipes, na capital do país.

O PSG levou a taça no dia 5 de abril. Desde então, usa a Ligue 1 como treinamento para a Champions League, torneio pelo qual está na final e busca o seu primeiro título, contra a Inter de Milão, em Munique, em 31 de maio.

No Campeonato Francês, o PSG somou 84 pontos. O segundo colocado, Olympique de Marselha, fez apenas 65. Uma diferença abissal. Já o Auxerre, derrotado neste fim de semana, ficou em 11º lugar, com 42. Uma trajetória de coadjuvante.

Sinayoko, aos 30 minutos do primeiro tempo, abriu o marcador para os visitantes. A festa dos forasteiros terminou, porém, na etapa final. Kvaratskhelia, aos 14 minutos, igualou o score. Aos 22, Nuno Mendes deu a assistência para o zagueiro Marquinhos brilhar e virar o placar para os donos da casa. No fim, aos 43, Kvaratskhelia colocou, enfim, números finais à participação do PSG na Ligue 1 2024/25.