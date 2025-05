Escalação do Flamengo: Evertton Araújo deve ser titular contra o Botafogo

O Flamengo terá uma mudança no meio de campo para enfrentar o Botafogo, neste domingo (18), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Evertton Araújo deve ser titular na vaga de Gerson, suspenso após expulsão contra o Bahia. O clássico ocorrerá às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

Gerson levou o cartão vermelho na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, na última rodada, ao entrar com força excessiva no atacante Erick Pulga. Assim, virou mais um desfalque para o técnico Filipe Luís.

Além do capitão, o Flamengo não terá os volantes Pulgar e Allan, em recuperação de lesão no músculo posterior da coxa direita. Dessa maneira, Evertton Araújo surge como única opção para fazer o primeiro homem de meio de campo. Contra a LDU, na última quinta-feira, Filipe Luís escalou o camisa 8 e De la Cruz mais recuados.

Assim, o Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique (Pedro).

Quem também é baixa, só que no setor ofensivo, é Gonzalo Plata. O atacante segue em tratamento de um edema ósseo no joelho direito e deve voltar somente no Mundial de Clubes, no próximo mês. Matias Viña, por sua vez, também continua fora em tratamento de uma grave lesão sofrida no ano passado.

O Flamengo está em segundo no Campeonato Brasileiro, soma 17 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras.

