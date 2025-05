Thiago Silva volta ao Fluminense diante do Juventude

Thiago Silva é um dos maiores ídolos do Fluminense e reforça o Tricolor diante do Juventude - (crédito: Divulgação / Fluminense)

O Fluminense terá o retorno do zagueiro Thiago Silva contra o Juventude, neste domingo (18), às 16h, no Alfredo Jaconi, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o camisa 3 formará dupla de zaga com Freytes ou Ignácio.

Thiago Silva, vale lembrar, está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita e até atuou na derrota para o Atlético por 3 a 2 no último domingo (11). No entanto, o zagueiro foi preservado na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Unión Espanola por 2 a 0, no meio de semana.

“Muitas vezes, mesmo o cara bem, não pode jogar, porque está muito desgastado. Mesmo ele querendo jogar, que foi o caso do Thiago Silva. Ele queria jogar hoje. Falei que “não”. Veio depois de uma parada longa, está voltando agora, jogou muito bem lá contra o Atlético-MG numa grama sintética. Eu falei: “Thiago, você não é mais criança. Segura, para te ter inteiro domingo. Daqui a pouco vai ter outra lesão”, comentou o técnico Renato Gaúcho na ocasião.

O Fluminense entrou na rodada em quinto lugar, com 13 pontos, a seis do líder Palmeiras. Dessa forma, precisa derrotar o Juventude para seguir no G5 da competição e na caça à primeira colocação do Brasileirão.

Além de Thiago Silva, o Fluminense também não poderá contar com os atacantes Canobbio e Cano, ambos lesionados. Inclusive, a provável escalação do Fluminense para encarar o Juventude tem Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes (Ignácio), Fuentes; Martinelli, Nonato, Ganso; Arias, Keno, Everaldo.

