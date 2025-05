Atlético encerra preparação para clássico e tem dúvida no ataque

O treinador estuda diversas possibilidades para armar o Galo para confronto contra a Raposa. Uma opção é avançar Rubens para a ponta, deixando Caio Paulista na lateral. Outra alternativa seria colocar Bernard no meio de campo, com Rubens na esquerda.

No entanto, a chance de poder contar com o retorno de Guilherme Arana pode fazer Cuca alterar seu planejamento. O jogador da Seleção Brasileira está em fase final de recuperação de uma lesão e pode pintar entre os relacionados. A informação é mantida em sigilo pelo clube, uma vez que não divulgou detalhes do treinamento. Poupado contra o Caracas, pela Sul-Americana, Alan Franco retorna ao time.

Assim, o Atlético deve ir a campo com o seguinte time: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Rubens (Caio Paulista); Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Bernard; Rony e Hulk.

Quem pode aparecer como uma surpresa na escalação é Junior Santos. O atacante começou o duelo contra o Caracas como titular e deu uma assistência. Até o momento, disputou dez partidas e fez um gol.

O Atlético ocupa a sétima colocação no Campeonato Brasileiro, com 12 pontos. A vitória colocaria a equipe bem próxima do G4. Afinal, o Cruzeiro, em quarto, soma 16.

