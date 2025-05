Vencido pelo cansaço, Gil avisa ao Santos que quer se aposentar

O zagueiro Gil, do Santos, avisou ao clube que pretende se aposentar do futebol. O Diário do Peixe divulgou que o jogador está cansado e já demonstra até arrependimento por não ter encerrado a carreira no fim de 2024.

No momento, Gil está no Rio de Janeiro por causa de problemas de doença na família e, portanto, não estará na disputa com o Corinthians, neste domingo (18/5), na Neo Química Arena. Da mesma forma, não há previsão nem mesmo para o retorno do zagueiro aos treinamentos no CT Rei Pelé. Ele deve permanecer fora de campo até a pausa do calendário para o Super Mundial de Clubes e, só então, oficializar a rescisão do contrato. Gil aceitaria até abrir mão do dinheiro que ainda está remanescente para interromper a carreira logo.

Gil chegou ao Peixe em janeiro de 2024, atuou em 65 jogos e fez um gol. Na atual temporada, ele estava em segundo plano na escalação do treinador Pedro Caixinha, que prefere uma tática de linha alta com jogadores mais velozes. Porém, a equipe ficou com deficiências na defesa e Gil teve a chance de retomar a titularidade. Mas voltou a perder a vaga com a chegada de Cleber Xavier.

Gil começou a jogar no Norte Fluminense

Nascido em Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro, ele começou a jogar em 2008 no Americano, um dos principais times da cidade na época. Já em julho de 2008 foi para o Atlético-GO, onde se revelou. Passou, então, por Aparecida, Cruzeiro, Valenciennes (na França), Corinthians, Shandong (na China) e, finalmente, chegou ao Peixe em janeiro de 2024.

O ponto alto de sua carreira foi no Corinthians, onde jogou inicialmente de 2013 a 2015 . Depois, cumpriu um período de empréstimo na China, mas retornou ao Timão e tornou-se um dos jogadores mais importantes da equipe entre julho de 2019 e o fim de 2023. Partiu, então, para o Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.