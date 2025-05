Fluminense se solidariza após tragédia familiar com Mano Menezes

Comandado por Mano Menezes até o final de março, o Fluminense prestou solidariedade ao técnico neste sábado (17). Vale lembrar que o técnico atravessa uma tragédia familiar, afinal, os enteados de sua filha faleceram em um acidente de carro em Santana do Livramento (RS). Um homem de 42 anos também faleceu no acidente.

“O Fluminense Football Club se solidariza com a família do técnico Mano Menezes e lamenta profundamente os falecimentos de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, enteados de Camilla Menezes, filha do treinador. Nossa solidariedade neste momento de profunda tristeza”, manifestou-se o Fluminense.

Mano Menezes, por sinal, foi dispensado de dirigir o Grêmio contra o São Paulo, neste sábado (17), às 21h, no Morumbis. O duelo é válido pela nona rodada do Brasileirão e quem perder estará na zona de rebaixamento. Um empate mantém o time paulista em 17º, mas pode jogar o Imortal para lá no complemento da rodada.

Mano Menezes retorna a Porto Alegre nesta tarde para estar próximo à família. O auxiliar técnico Sidnei Lobo comanda a equipe no jogo da noite, contra o São Paulo, e o auxiliar James Freitas está a caminho de São Paulo para compor a comissão técnica.

O Fluminense, por sua vez, visita o Juventude neste domingo (18), às 16h, no Alfredo Jaconi. O Tricolor precisa da vitória para seguir na caça ao líder Palmeiras, enquanto o Papo necessita somar três pontos para deixar a zona de rebaixamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.