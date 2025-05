Artur, do Botafogo, sente dores e não deve enfrentar o Flamengo

Artur deve ser mais uma baixa no time do técnico Renato Paiva - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Destaque do Botafogo na vitória sobre o Estudiantes por 3 a 2, na última quarta-feira (14), pelo Grupo A da Copa Libertadores, Artur deve desfalcar o Glorioso contra o Flamengo. O clássico será neste domingo (18), às 18h30, no Maracanã, pela rodada 9 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, Artur sentiu um incômodo na coxa direita no treino deste sábado (17), no Espaço Lonier. Na atividade, o camisa 7, aliás, cedeu o lugar ao volante Allan entre os 11 titulares do técnico Renato Paiva.

Em ascensão, Artur soma três gols e quatro assistências nesta temporada.

Paiva também tem outros desfalques para o enfrentamento contra os rubro-negros. A saber: Bastos (zagueiro), Barboza (zagueiro), Savarino (meia-atacante), Martins (atacante) e Mastriani (centroavante).

