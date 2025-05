Di María confirma saída do Benfica após a temporada

Após o vice-campeonato do Benfica no Campeonato Português 2024/2025, o meia-atacante Di María confirmou as especulações e anunciou que deixará o time ao término dessa temporada. Vale lembrar que as Águias ainda têm um jogo, domingo que vem (25), contra o Sporting, pela final da Copa de Portugal. Assim, o craque afirmou:

“Não foi o resultado final que queríamos no campeonato. Trabalhamos muito para alcançar esse objetivo. É difícil terminar desta forma depois de um ano tão longo. Foi o meu último jogo no campeonato com esta camisa e estou orgulhoso por ter podido voltar a vesti-la. Ainda temos uma final no domingo e vamos entrar com toda a vontade e alegria para a conquistar. Juntos, como sempre. Obrigado pelo apoio, benfiquistas”, postou no Instagram.

Ele disputa a segunda temporada pelo Benfica, somando 32 gols e 24 gols em 87 partidas. Di María completou 37 anos e é um dos maiores jogadores da história da Argentina. Afinal, ele e Messi são os únicos jogadores a conquistarem Copa América, Copa do Mundo, Copa do Mundo sub-20 e Olímpiadas pelos hermanos. Ele ainda é o sétimo maior goleador de todos os tempos da Argentina.

O meia também alcançou muito sucesso por clubes, conquistando uma Champions pelo Real. Ele ainda enfileirou títulos por PSG, Benfica, além do próprio time espanhol. Di María, inclusive, jogou também por Rosário Central, Manchester United e Juventus.

