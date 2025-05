Campeão pelo Sporting, técnico se emociona: ‘Sou só o Rui Borges’

A vitória por 2 a 0 do Sporting sobre o Vitória de Guimarães neste sábado (17/5) garantiu o bicampeonato dos Leões. Assim, para o treinador Rui Borges, proporcionou uma sensação que ele chamou de “indescritível”.

O jogo foi no Alvalade, a casa do Sporting, e consagrou um clube que não conquistava dois títulos seguidos no Campeonato Português desde o tetracampeonato de 1950 a 1954. Dessa forma, o Sporting agora passa a ter 21 títulos, atrás do Benfica (38) e do Porto (30).

Os gols do novo título foram de Pedro “Pote” Gonçalves e Gyokeres.

Para Rui Borges, que chegou à equipe em dezembro de 2024, oriundo justamente do Vitória de Guimarães, o troféu foi resultado “de um grande trabalho, grupo e staff”.

“Toda a gente da estrutura, da Academia, desde quem liga a rega à malta da cantina, esse grupo merecia muito”.

Emocionado, Borges foi modesto ao se referir a ele mesmo:

“Não fui um grande jogador. Não estudei. Sou apenas o Rui Borges de Mirandela, um rapaz que acreditou num sonho e foi trilhando o seu caminho com mérito, competência e trabalho”.

Ele disse que seu maior desejo era que os pais pudessem ver tamanha conquista no estádio. Deixou também um abraço para João Pereira – ex-treinador, hoje no Sporting B – e Ruben Amorim, ex-comandante da equipe, atualmente no Manchester United.

Borges ressaltou que sua equipe técnica era completamente desconhecida e agora chega ao triunfo.

“É um mix de emoções, mas não poderia estar mais feliz”, concluiu.

