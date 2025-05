Souza aponta Edmundo como ‘culpado’ por queda do Vasco em 2008

Souza sofreu com falta de espaço e rescindiu com o Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Ex-jogador do Vasco há pouco mais de 24 horas, o volante Souza criticou muito Edmundo, um dos maiores ídolos do Cruz-Maltino. Dessa forma, ele usou a ferramenta “caixa de perguntas” do Instagram para apontar o Animal como o principal responsável pelo rebaixamento do time em 2008. Eles estavam no elenco.

Ao ser perguntado por um seguidor se ele teria feito algo de diferente na carreira, Souza cutucou o ex-companheiro:

“não teria falado verdades sobre Edmundo, porque a torcida não sabe diferenciar o atleta vitorioso que ele foi do terrível ser humano que ele é. O resto faria tudo igual”, comentou Souza.

Ainda neste post, Souza chamou Edmundo de “covarde”. Inclusive, ele foi além e questionou porque o ídolo do Cruz-Maltino não tem cargo dentro do Vasco.

“Para mim, ele é um covarde. Espera as coisas darem erradas para matar, ele também era assim no final da carreira. E cravo, mais uma vez, porque eu estava no dia a dia e vocês, não. A primeira descida do Vasco em 2008 foi culpa dele. Veio em final de carreira, não ajudou em nada. Pelo contrário, matava os atletas que estavam jogando ao lado dele. E o tempo não mudou para ele. Continua sendo covarde e espera as coisas darem errado para matar. Por que não assume um cargo dentro do clube?”, acrescentou Souza.

Vale lembrar que, mais cedo, em outra pergunta a fã, o volante lamentou a falta de oportunidade de jogar com Fernando Diniz, agora no Vasco.

Souza chegou ao Vasco no ano passado

Souza retornou ao Vasco no ano passado junto com Philippe Coutinho, que indicou a sua contratação. Em seguida, o presidente Pedrinho aceitou o pedido do camisa 11 somente após avaliação técnica em cima do volante.

O experiente jogador não vinha recebendo chances, embora estivesse treinando normalmente com o elenco cruz-maltino. Aliás, a última vez que foi relacionado foi no empate em 0 a 0 com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 19 de abril. No entanto, Carille optou por não o colocar em campo.

A última partida que jogou tem ainda mais tempo: dia 29 de janeiro. Na ocasião, atuou os 90 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Maricá, pelo Campeonato Carioca.

Além do volante, o Vasco rescindiu também o contrato do zagueiro Capasso. O argentino estava afastado desde o início do ano e treinava em horários alternativos no CT Moacyr Barbosa.

