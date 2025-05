Cruzeiro vence e dispara na ponta do BR Feminino

O Cruzeiro venceu a Ferroviária (SP) por 3 a 1, neste sábado, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Rafa Soares (contra), Letícia Ferreira e Gaby Soares marcaram para a Raposa, enquanto Nat Vendito descontou para o time visitante.

Com o resultado, o Cruzeiro disparou na liderança da competição, agora com 29 pontos. Dessa forma, a Raposa é seguida de perto pela própria Ferroviária, que tem 21. Depois, aparecem Palmeiras e Flamengo, ambos com 20. O Verdão, no entanto, ainda joga na rodada, visitando o Inter na segunda-feira (19). O Fla venceu o Flu na última sexta-feira (16).

O Brasileirão Feminino existe desde 2013 e tem o Corinthians como maior campeão, afinal, é dono de seis títulos, contando com cinco entre 2020 e 2024. Na edição deste ano, aliás, o Timão está em terceiro, com 18 pontos. A lista de maiores vencedores conta ainda com Ferroviária (2), Rio Preto, Centro Olímpico, Flamengo e Santos, estes com 1. O Cruzeiro, portanto, ainda busca o primeiro título.

A edição de 2025 do torneio é disputada por 20 times, que se enfrentam em turno único. Os oito primeiros avançam para as quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados. No momento, eles são 3B da Amazônia e o Sport. Na próxima rodada, o Cruzeiro visita o Palmeiras na quinta-feira (22), às 16h, na Arena Barueri. A Ferroviária, por sua vez, recebe o Juventude na quarta (21).

