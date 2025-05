Vasco arrasa Fortaleza, sai do Z4 da Série A e lava a alma da torcida

Vehgetti vibra logo após fazer o segundo gol do Vasco e o seu primeiro no 3 a 0 sobre o Fortaleza - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

Após uma série de resultados ruins, nove jogos sem vencer, o Vasco animou a sua torcida. Na noite deste sábado, 17/5, em São Januário, venceu o Fortaleza por 3 a 0, gols de Nuno e Vegetti (dois) e foi aplaudido pela torcida. A partida valeu pela 9ª rodada do Brasileirão e fez o Cruz-Maltino sair da zona de rebaixamento. Afinal, pulou para os 10 pontos, em décimo lugar. Com a derrota, o Fortaleza parou nos mesmos dez pontos do Vasco. Mas em 12º pelos critérios de desempate.

Este foi o primeiro jogo de Fernando Diniz no comando do Vasco em São Januário. O técnico foi uma atração à parte, muito elétrico, gritando com os jogadores para ajustarem no esquetna e arrancando risos e aplausos da torcida, por causa de sua intensidade. E esta vitória mantém a freguesia do Fortaleza contra os vascaínos. O time cearense jamais venceu o Cruz-Maltino quando o jogo é no Rio.

Vegetti, com estes dois gols, chega aos 7. É o artilheiro do Brasileiro ao lado de Arrascaeta, do Flamengo. Além disso, amplia a diferença como maior artilheiro do Brasil em 2025 (17 gols). De quebra, alcança a marca de 50 gols com a camisa do Vasco.

Gol do Vasco logo de cara

Os dois primeiros minutos foram elétricos. Léo Jardim foi enganado pelo quique da bola e quase saiu o gol do Fortaleza no primeiro lance. Mas o Vasco, no contra-ataque, quase fez um gol com Hugo Moura, em chute de fora da área e, aos dois minutos, depois de dois escanteios, Hugo Moura tocou para Nuno Moreira, pela esquerda, bater por cobertura, sem chance para João Ricardo. Que início foi esse!

O jogo seguiu com boas jogadas dos dois times, mas com o time vascaíno mais encaixado, avançando bastante com os laterais e Tchê Tchê se aproximando dos homens de frente. O Fortaleza chegou a ter uma chance com Lucero, em falha do miolo de zaga, mas chutou por cima. Do lado carioca, Coutinho chegou a fazer um gol, corretamente anulado, pois a bola saiu pela lateral no início do lance.

Vegetti amplia

O Fortaleza entrou com duas mudanças no meio de campo. Mas não teve sorte. No primeiro minuto, Paulo Henrique fez uma jogada espetacular pela direita, fazendo o que quis com o marcador e cruzando para Vegetti tocar para o gol vazio.

O jogo passou a ficar mais tenso, com muitas faltas. E atingiu o ápice aos 22 minutos. Marinho foi com violência em um lance com Piton, e Philippe Coutinho veio reclamar e empurrou o atacante do Fortaleza. Marinho (que havia entrado oito minutos antes) e Coutinho foram expulsos.

O Vasco mandou uma bola na trave com Rayan e chegou a fazer um gol com Nuno Moreira, mas anulado pelo VAR. Contudo, o time carioca merecia mais um diante da maior qualidade. E o gol veio aos 34. Nuno topcou para Pitón e este cruzou para Vegetti empurrar para a rede. Mais um gol para o goleador do Brasileiro ao lado de Arrascaeta (7) e artilheiro do ano no Brasil (17 tentos). Enfim, o Vasco fez uma partida muito convincente — e aplaudido pela torcida.

.

VASCO 3×0 FORTALEZA

Brasileirão-2025 – 9ª rodada

Data: 17/05/2025

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 12.894

Público pagante: 12.451

Renda: R$ 891.525,00

Gols: Nuno Moreira, 2’/1ºT (1-0); Vegetti, 1’/2ºT (2-0). Vegetti, 34’/2ºT (3-0)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo (Lemos, 49’/2ºT) e Lucas Piton; Hugo Moura (Matheus Carvalho, 42’/2ºT), Tchê Tchê (Paulinho, 49’/2ºT), Philippe Coutinho; Nuno Moreira (Adson, 42’/2ºT), Rayan (Loide, 42’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

FORTALEZA: João Ricardo, Mancuso (Marinho, 13’/2ºT), Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila; Rossetto (Martinez, Intervalo), Lucas Sasha (Pol Fernandez, Intervalo) e Pochettino; Pikachu (Deyverson, 31’/2ºT), Breno Lopes (Kervin Andrade, 44’/2ºT) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Marcelo Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Luis Gustavo, Philippe Coutinho, Nuno Moreira (VAS); Marrinez (FOR)

Cartões Vermelhos: Philippe Coutinho, (VAS, 22’/2ºT); Marinho (FOR, 22’/2ºT)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.