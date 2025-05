Vegetti se empolga com chegada de Diniz ao Vasco

Autor dos dois últimos gols do Vasco na vitória sobre o Fortaleza por 3 a 0, o atacante Vegetti dividiu os méritos dos tentos e do triunfo com técnico Fernando Diniz. O argentino crê, portanto, que o placar dilatado em São Januário é fruto do recém-iniciado trabalho do comandante.

“Muito feliz pela vitória. O time estava muito necessitado de voltar a ganhar, de retomar a confiança também. Acredito que o Fernando (Diniz) será muito importante para isso. Ele é muito importante para nós e em pouco tempo mostrou que é um cara diferenciado e a gente tem que aproveitar isso. O time todo vai melhorar. Acredito que a partir de agora as coisas vão melhorar. Ele (Diniz) me disse que agora vou fazer mais gols. E eu acredito nele!”, comentou o argentino em entrevista à “Record”.

Este, aliás, foi o primeiro jogo de Diniz neste retorno ao Vasco em São Januário. Afinal, ele tinha apenas um jogo até aqui: derrota fora de casa para o Lanús (ARG), pela quinta rodada da Sul-Americana. Com a derrota, o Cruz-Maltino deixou a zona de rebaixamento, chegou aos 10 pontos e está em 10º lugar. O Fortaleza, aliás, também está com 10 pontos.

Vegetti, com estes dois gols, chega aos 7. É o artilheiro do Brasileiro ao lado de Arrascaeta, do Flamengo. Além disso, amplia a diferença como maior artilheiro do Brasil em 2025 (17 gols). De quebra, alcança a marca de 50 gols com a camisa do Vasco.

Série de jogos no Rio de Janeiro

O Cruz-Maltino de Vegetti e Diniz agora se prepara para fazer mais quatro jogos no Rio de Janeiro. Dessa forma, recebe o Operário pela Copa do Brasil nesta terça-feira (20). Depois, visita o Fluminense pelo Brasileirão no sábado (24). Por fim, recebe o Melgar pela Sul-Americana e o Bragantino novamente pelo BR nos dias 27 e 31/5.

Palmeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.